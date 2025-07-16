¹âÌÚÍºÌé¤¬Àõ¹á¹ÒÂç¡õ¶Í»³¾È»Ë¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¡ÖJ.J.Express¤Îå«¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù·Ò¤¬¤ê¤À¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¢£¶Í»³¤ÈÀõ¹á¤Ï¡Øµã¤¯¥í¥ß¥ª¤ÈÅÜ¤ë¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È2025¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÌÚÍºÌé¤ÈÀõ¹á¹ÒÂç¡õ¶Í»³¾È»Ë¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É
Hey! Say! JUMP¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀõ¹á¹ÒÂç¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤ÎÉñÂæ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤ÆË»¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¶Í»³¤òÀõ¹á¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¶Í»³¤ÈÀõ¹á¤Ï7·î6Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦THEATER MILANO-Za¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Øµã¤¯¥í¥ß¥ª¤ÈÅÜ¤ë¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È2025¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¤½¤Î¸å¡¢8·î2Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤ÇÂçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¶Í»³¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ï³Ú²°Î¢¤Ë¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ì¤ó¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¡£¥¸¥ãー¥¸»Ñ¤ÇÃ£À®´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤Ç¥¢¥í¥Ï¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë¶Í»³¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡õ¥¥ã¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¿È¹õ¥³ー¥Ç»Ñ¤Ç¶Í»³¤ò¾Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¤µ¤¹¹âÌÚ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àõ¹á¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ªÁÈ¤ß¡£Àõ¹á¤Ï¾Ð´é¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡¢¹âÌÚ¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥êÀõ¹á¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¶Í»³¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¡¢Àõ¹á¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Èーーーー¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëBGM¡¦Æ²ËÜ¹ä¡ÊKinKi Kids¡Ë¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ê¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤â¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡ÖJ.J.Express¤Îå«¥¨¥â¤¤¡×¡ÖÍºÌé¤¯¤ó¹õ¥³ー¥Ç»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤â¡£
¤Ê¤ª¡¢¹âÌÚ¤ÏÀèÆü¡¢ÇÐÍ¥¤Î»°±ºæÆÊ¿¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÌÚ¡¦»°±º¡¦¶Í»³¤Ï2008Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡ÙÂè3¥·¥êー¥º¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù·Ò¤¬¤ê¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£