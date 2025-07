事故率1.9％という実績が評価！国際自動車「優秀安全運転事業所等表彰」金賞

国際自動車は、今回自動車安全運転センターが主催する「令和7年第一期優秀安全運転事業所等表彰」において、金賞を受賞しました。

国際自動車は、今回自動車安全運転センターが主催する「令和7年第一期優秀安全運転事業所等表彰」において、金賞を受賞。

「優秀安全運転事業所等表彰制度」は、自動車安全運転センターが毎年実施しているもので、職場全体で安全運転および交通事故防止に取り組み、運転記録証明書の分析結果により一定の成果を上げた事業所を表彰する制度です。

第一期は令和7年1月から4月までの4ヶ月間に申請のあった企業・団体が対象となり、2025年度は1,869社が申請。

プラチナ賞1社・金賞8社・銀賞17社・銅賞18社、計44社が受賞しました。

同社は、本社内勤部門154名で参加し、事故率1.9%という実績を評価され、金賞の受賞に至りました。

7月10日には、同社にて自動車安全運転センター東京事務所 渋谷所長より、同社代表取締役副社長 松本 良一が表彰状と盾を受け取りました。

