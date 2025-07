yamaが、本日7月16日に配信リリースした新曲「Ever」のミュージックビデオを21時よりYouTubeプレミア公開することが決定した。監督・脚本は、映画監督の枝優花。 「Ever」はmonogatary.com主催のコンテスト「モノコン2024」にて、オーダーメイドの結婚指輪工房「ith(イズ)」の10周年を記念して実現した特別なコラボ賞「ith×yama賞~One Story.One Ring.~」が企画され、その大賞作品「you are my(著・夏夜米子)」を原作として制作された楽曲。 作曲/編曲は、サウンドプロデューサー/シンガーソングライターのESME MORI、作詞はESME MORIとyamaの共作だ。 モノコン2024「ith×yama賞 ~One Story.One Ring.~」大賞作品https://monogatary.com/notification/notice/397563 ■枝 優花プロフィール映画監督・脚本・写真家枝 優花1994年生まれ。群馬県出身。2017年初長編作品『少女邂逅』を監督。主演に穂志もえかとモトーラ世理奈を迎え MOOSICLAB2017では観客賞を受賞、劇場公開し高い評価を得る。香港国際映画祭、上海国際映画祭正式招待、バルセロナアジア映画祭にて最優秀監督賞を受賞。2019年日本映画批評家大賞の新人監督賞受賞。また写真家として、様々なアーティスト写真や広告を担当している。 ◆ ◆ ◆ ■yamaコメント目に見えない変化も感じ取ってしまえるくらい近くにいて、眩いほど無邪気な姿に焦がれる。そんな淡い感情に影を落としたのは自分自身の弱さで、青春と呼ばれるはずだった日々の大半を葛藤で過ごしたのも自分の不完全さで。でも過去の悲しみを自分で抱きしめることができたなら、きっとこれからはどんな形の感情も大切にできるような気がする。自分で自分を許すことで、雪解けする過去もあるはずだと。そんなことを想いながら歌いました。 ◆ ◆ ◆ 「Ever」 2025年7月16日 配信リリースhttps://yama.lnk.to/Ever 関連リンク◆yama オフィシャルX◆yama オフィシャルInstagram◆yama オフィシャルTikTok

