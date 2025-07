L’Arc-en-CielのyukihiroのソロプロジェクトACID ANDROIDが8月6日、7年ぶり5枚目のアルバム『fade into black cosmos』をリリースする。同アルバムの収録詳細とジャケット写真が公開となった。 アルバム収録は全8曲。そのうち4曲は2023年リリースの配信楽曲と同タイトルだが、その全てに“#2”と記されている。これは単なるヴァージョン違いではなく、シーケンスからギターまで全て再レコーディングが施されたことに加え、メロディが一新されたほか、歌詞も新たに英詞で書き下ろされたヴォーカルも聴くことができる。 また、2006年にシングルリリースされ、ファンの間でも人気の高い「let’s dance #2」も収録。こちらはACID ANDROID流の“#2”アレンジで、約20年の時を経て新たな楽曲として生まれ変わったとのことだ。 公開されたアルバムジャケットは、ACID ANDROIDのCDジャケットとしては初めてyukihiroの姿、それも横顔のアップが使用された。『fade into black cosmos』に対する確固たる自信が伝わってくる仕上がりだとのこと。 このジャケットが表紙を飾る20Pブックレット付きのCDは、本日7月16日よりMAVERICK STOREで通販受付がスタート。8月6日以降、順次発送される。また、8月6日の渋谷WWW Xワンマンの物販よりCD販売が開始となる。CD販売はライヴ会場およびMAVERICK STOREのみ。なお、Apple MusicのPre-addやSpotifyのPre-saveといった各配信サイトでの購入予約が明日7月17日からスタートする。 12月に東名阪で開催されるツアー<ACID ANDROID LIVE 2025 #2>のチケット先行予約受付は本日18時より。 ■5thアルバム『fade into black cosmos』2025年8月6日リリース【CD (1CD+20P BOOKLET)】TODR-022 ¥3,300(税込)▼収録曲1 pale fire #22 let’s dance #23 idea #24 veil of night5 wrong regularity6 demonstration #27 level 98 dealing with the devil #2 ●MAVERICK […]

The post ACID ANDROID、5thアルバム『fade into black cosmos』収録詳細およびジャケット写真公開 first appeared on BARKS.