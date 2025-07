ユニモールは、「リアル謎解きゲーム 〜マルー二男爵と空白の作品名(タイトル)〜」を2025年8月6日(水)から17日(日)まで、名古屋市中村区の地下街「ユニモール」で開催。

ユニモール「リアル謎解きゲーム 〜マルー二男爵と空白の作品名(タイトル)〜」

開催日時 : 2025年8月6日(水)〜8月17日(日) 10:00〜17:00

(ゴール受付は18:00まで)

会場 : ユニモール地下街全域

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-26先 ユニモール地下街

アクセス : 地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩1分

地下鉄桜通線 国際センター駅 徒歩1分

参加費 : 無料

参加条件 : なし

主催 : ユニモール

参加方法 : ユニモール内のウエストプラザ・センタープラザに設置された参加キット。

※参加状況により、参加キットのお渡しを調整させていただく場合があります

ユニモールは、「リアル謎解きゲーム 〜マルー二男爵と空白の作品名(タイトル)〜」を2025年8月6日(水)から17日(日)まで、名古屋市中村区の地下街「ユニモール」で開催します。

■「リアル謎解きゲーム 〜マルー二男爵と空白の作品名(タイトル)〜」開催の背景

2025年度のユニモールのキャッチコピーは「たのしいは、いつもチカくに。」。

暑い時期にぴったりのお出かけスポットが“名古屋駅近(地下)く”にあることを知ってもらい、涼しい地下街で夏の思い出作りをしていただきたい想いで企画しました。

また、昨年好評だった「マルー二男爵」による謎解きの世界観をもう一度感じられるよう、レベルアップした第二弾の開催となっています。

夏休みの思い出作りや通勤時の気分転換に、ぜひ参加してください。

■景品

クリアされた方の中から抽選で1名様に「JTB国内旅行10万円分」をプレゼント。

<内容>

期間中、ユニモール地下街内のウエストプラザ・センタープラザに解答用紙を無料で設置、配布します。

参加者は解答用紙に記載の問題とヒントを元に、マルー二男爵が展示した“タイトルの書かれていない作品”の“タイトル”を突き止めるため、館内に仕掛けた謎を解き明かしていただきます。

特設カウンターで“答え”を申告し、謎が解けた方には「達成証」と数量限定で粗品をプレゼントします。

(先着順、なくなり次第終了)また、クリアされた方はJTB国内旅行10万円分があたる抽選に応募できます。

■「リアル謎解きゲーム 〜マルー二男爵と空白の作品名(タイトル)〜」イメージポスター

リアル謎解きゲーム イベントポスター

ユニモール 出入口画像

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 猛暑でも楽しめる!ユニモール「リアル謎解きゲーム 〜マルー二男爵と空白の作品名(タイトル)〜」 appeared first on Dtimes.