無料でオリジナルデザインが作れる！印刷通販デジタ「デザインシミュレータ」

「印刷通販デジタ」は、専門ソフトや知識がなくても簡単にWeb上でデザインを無料作成でき、入稿・注文まで完結できるサービス「デザインシミュレータ」を提供。

今回2025年7月12日に、1枚から注文可能な「ドライTシャツ」「ロングTシャツ」を作成可能アイテムに追加しました。

プリントした商品を1枚ずつOPP袋に個包装する袋詰めサービスもあるため、個人から企業のお客様まで、幅広いニーズに対応ができます。

■吸汗・速乾のドライTシャツ

ドライTシャツは、吸汗・速乾性に優れたドライメッシュ素材のTシャツです。

汗をかいてもサラッとした着心地で夏やスポーツウェアに最適です。

デザインシミュレータでは、生地色の影響を受けない、鮮やかな発色の熱転写(DTF)方式でプリントします。

発色がいいだけでなく、耐久性があり洗濯に強いので、使用頻度の高いスポーツウェアやスタッフユニフォームでも長く愛用できます。

クラブチームや仲間同士でお揃いのTシャツを作ることが可能です。

スポーツウェアに最適なドライTシャツ

■次シーズンの準備に、ロングスリーブTシャツ

ロングTシャツは袖リブあり・なしでそれぞれ2商品ずつ、計4商品追加しました。

リブの有無で印象や着心地が変わるので、好みに合わせてお選びください。

デザインシミュレータでは、インクジェットプリントでプリントします。

フルカラープリントのため、写真やイラストなどさまざまなオリジナルデザインを表現できます。

ホワイトインクの有無を選択でき、白Tシャツはホワイトインク不要のため、より安く作成する事ができます。

ホワイトインクがあれば濃色生地に対して鮮やかな発色でプリントされます。

秋以降のイベントやオリジナルグッズ企画に向けての早期準備として利用できます。

袖リブあり・なしのロングTシャツ

■対応商品

<ドライTシャツ>

・4.4oz ドライTシャツ(品番 00300-ACT)

・4.1oz ドライアスレチックTシャツ(品番 5900)

<袖リブなしロングTシャツ>

・5.6oz ヘビーウェイトロングTシャツ(品番 00102-CVL)

・5.6oz ロングスリーブTシャツ(品番 5010)

<袖リブありロングTシャツ>

・5.6oz 袖リブロングTシャツ(品番 5011)

・5.6oz ヘビーウェイト袖リブロンT(品番 00110-CLL)

■サイズ

ドライTシャツ:S/M/L/XL/XXL/XXXL

ロングTシャツ:S/M/L/XL/XXL

※男女兼用で着用いただけるサイズです。

サイズごとの細かい寸法については、サービスページの各品番のサイズ比較で確認してください。

