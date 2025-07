【武蔵 スチルイラストVer.】 予約期間:7月16日~9月16日23時59分 2026年5月 発売予定 価格:37,980円

ネオンマックスは、フィギュア「武蔵 スチルイラストVer.」を2026年5月に発売する。予約期間は9月16日23時59分まで。価格は37,980円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜所属の戦艦「武蔵」をスチルイラストの姿で1/4スケールフィギュア化したもの。

むっちりとした肉感あふれる造形で、髪やタイツの美しいグラデーションに注目な仕上がりとなっており、誘うような眼差しはつい吸い寄せられてしまいそうな表現となっている。

仕様:塗装済み完成品フィギュア スケール:1/4スケール サイズ:全高 約170mm、台座 直径約350mm 素材:PVC、ABS

購入特典「色紙」

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.