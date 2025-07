¹âÎð²½¼Ò²ñ¤È¤Ï¡©ÄêµÁ¤ä¹âÎð¼Ò²ñ¡¦Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤È¤Î°ã¤¤¤äÌäÂê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ

高齢化社会とは、65歳以上の人口が全人口の7%を超え、14%以下の状態を指します。この基準は、1956年の国連の報告書で示されたことに由来するとされています。



日本が初めて高齢化社会に突入したのは1970年のことで、65歳以上の人口が総人口の7.1%となりました。

高齢社会とは、65歳以上の人口が14%を超え、21%以下の状態です。日本では1994年に高齢社会に移行しました。高齢化率7%からわずか24年で倍増するスピードは、世界的に見ても極めて早いペースとされています。

「令和7年版高齢社会白書」によると、2024年時点の高齢化率は29.3%。国民の約3人に1人が65歳以上という、かつてない超高齢社会に突入しています。



また、日本の人口は長期の減少過程に入っており、2070年にはおよそ8,700万人になると推計されています。そのころの高齢化率は38.7%と、2.6人に1人が65歳以上になると考えられています。

戦後の医療技術の進歩や栄養状態の改善、公衆衛生の向上により、感染症などによる死亡率が大きく下がり、より多くの人が長生きできるようになりました。これに伴って65歳以上の人口が増加し、高齢化率も上昇しました。



日本人の平均寿命は年々延び続け、2023年には男性が81.09歳、女性が87.14歳となり、いずれも過去最高を記録しています。

(2)少子化による若年人口の減少

一方で、出生数は長期的に減少しています。2024年の出生数は68万6,061人と、前年より4万人以上減少し、合計特殊出生率*は1.15と過去最低を記録しました。若年層の人口が減ることで相対的に高齢者の割合が増え、少子高齢化が同時並行的に進行しています。

*15歳から49歳までの1人の女性が一生のうちに生む子どもの数を示す指標

高齢者の増加に伴い、医療・介護サービスの需要が急増しています。問題は、これらを担う人材が足りていないことです。厚生労働省は、2026年度には約25万人、2040年度には約57万人の介護職員が追加で必要と試算しています。人手不足は、サービスの質や利用者の満足度にも影響を与える深刻な課題となっています。

医療費・年金など社会保障の負担増

高齢者が増えれば、医療費や年金支給額も増加します。2022年度の国民医療費は46兆円を超え、うち高齢者にかかる医療費が6割近くを占めています。今後さらに高齢化が進むなか、社会保障制度の持続可能性が問われています。

高齢者のQOLへの影響

単身世帯や夫婦のみの高齢者が増える一方で、地域とのつながりが薄れる傾向もみられます。かつては家族や地域内で自然におこなわれていた声かけや見守りといった関係が築きにくくなっており、高齢者が孤立するケースが増えています。



また、認知症の人の増加も深刻です。2022年度の推計では、65歳以上のおよそ3人に1人が認知機能の低下に直面している可能性があるとされています。

高齢者が住み慣れた地域で最期まで暮らせるよう、国は高齢者の就労支援や、要介護状態になる前の介護予防施策、地域での見守り活動などを強化しています。加えて、医療・介護・生活支援が連携し、多職種のチームで高齢者を支える体制づくりも進められています。このように包括的に支える仕組みを「地域包括ケアシステム」といいます。



こうした制度整備とともに、地域レベルでは高齢者の生活の質を高める多様な取り組みが進んでいます。例えば以下のような事例があります。

2025年の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、これまでの一時的・断片的な対応を脱し、制度としての支援を強化する方向性が打ち出されました。

処遇改善を“加算”から“制度”へ

これまで介護・医療分野の処遇改善は一時金や加算制度が中心でしたが、今後は基本給そのものを引き上げる仕組みの構築が検討されています。物価上昇や他職種との格差を踏まえ、制度として持続可能な賃上げを実現する方向で、2025年末までに方針がまとめられる予定です。

AIやデジタルの活用で業務効率化

現場の負担軽減に向けて、記録業務の省力化や病院情報システムの整備、ケアの可視化などにAIやデジタル技術の活用が進められています。人手不足に対応しながら、サービスの質と安全性の向上も図られています。



日本が「超高齢社会」と呼ばれる段階に入って久しく、社会全体が向き合うべき課題となっています。医療・介護・年金などの制度的な支えは不可欠ですが、それだけでは十分とはいえません。地域や家庭、職場といったあらゆる場面で、社会の一員として支える意識と仕組みが求められています。

なかでも、医療・介護・福祉に携わる専門職の存在は欠かせません。高齢者の暮らしを直接支える現場では、職種を超えた連携や情報の共有、そしてなにより人に寄り添う力が問われています。

