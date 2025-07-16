¡ÚÌîµå¤´¤Ï¤ó⑯¡Û¥±¥¬¤ò¤·¤¿»þ¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ãÎáÏÂÈÇ¢ä
¥±¥¬¤«¤é²óÉüÃæ¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Áª¼ê¤«¤é¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯±¿Æ°ÎÌ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿©»öÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÁª¼ê¤Ë¡Ö¿©»öÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥±¥¬¤Î²óÉü¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤Ï¡¢Â¿¾¯¤ÏÁý¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢Îý½¬¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤é¡¢Áý¤¨¤¿ÂÎ½Å¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥±¥¬¤ò¤·¤¿»þ¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Ê¤É¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ë¤È·ìÎ®ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¿åÊ¬ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤à¤¯¤ß¡×¤ä¡Ö¼ð¤ì¡×¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´Ö¡¢¿©»öÎÌ¤ò¸º¤é¤·²á¤®¤ë¤È¥±¥¬¤Î²óÉü¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤ò¼£¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢Â¿¾¯ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿©»ö¤«¤éÊäµë¤·¤¿±ÉÍÜÁÇ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÉ½1¡Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¿äÄê¥¨¥Í¥ë¥®ーÉ¬Í×ÎÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÈÂÎ³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÉ½1¡Ë¤Î¡Ö¿ÈÂÎ³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÄã¤¤¡§¼«Âð¤ÇÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¡×¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡§³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤¬¡¢Îý½¬¤Î¤Ê¤¤Æü¡×¡Ö¹â¤¤¡§±¿Æ°¤äÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¡×¡£
¡¡¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢±¿Æ°ÎÌ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡ÖÄã¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥±¥¬¤Î¾õ¶·¡¢²óÉü¾õ¶·¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë°ÂÀÅ¤Î¤¿¤áÆ°¤±¤Ê¤¤¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤¤ë¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡¢¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ½ÅÊÑÆ°¡¢ÂÎÄ´¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ½Å¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿©»öÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©»ö¤Ï¡¢Îý½¬¤Î¤¢¤ëÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î¼ç¿©¡¢Æù¡¦µûÎÁÍý¤Î¼çºÚ¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤ÊÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³¡¢³¤¤½¤¦¤Ï¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Î¾ì¹ç¡¢1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤Ï¡¢Ìó500～900kcal¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Ìó100～300g¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡Áª¼ê¤Î¼«¸ÊÎ®¤Ç¿©»öÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð±ÉÍÜ»Î¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¥¬¤Î²óÉü¤ò½õ¤±¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÀ®Ê¬
¡¡¥±¥¬¤Î²óÉü¤ò½õ¤±¤ë±ÉÍÜÀ®Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÊÊ¸¸¥¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÀ®Ê¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÀ®Ê¬¤âÊäµë¤·¤¿¤éÁá¤¯²óÉü¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÏÀÊ¸¤Ë¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤â¼Â¸³¤Ê¤É¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤È²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¡×¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
① ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ÊÆù¡¢µû¡¢Íñ¡¢Æ¦¡¦Æ¦À½ÉÊ¡¢µíÆý¡¦ÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡Ë¡£¤È¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÂÎ»éËÃ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
② ¥«¥ë¥·¥¦¥à¡Ê¾®µû¡¢Æ¦¡¦Æ¦À½ÉÊ¡¢ÀÄºÚÎà¡¢µíÆý¡¦ÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡Ë
③ ¥Ó¥¿¥ß¥óD¡Êµû¡¢Íñ¡¢¤¤Î¤³¤Ê¤É¡Ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎµÛ¼ý¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£
④ ¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡Êµû¡¢¤¯¤ë¤ß¡¢¥¨¥´¥ÞÌý¡¢¥¢¥Þ¥ËÌý¤Ê¤É¡Ë¶ÚÆù¤Î±ê¾É¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÂÎ»éËÃ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
⑤ ¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¢C¡¢E¡¢¡ÊÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡¢²ÌÊª¡¢¼ï¼ÂÎà¤Ê¤É¡Ë¹³»À²½¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶ÚÆù¤Î±ê¾É¤ò·Ú¸º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⑥ ¥³¥éー¥²¥ó¡Ê¸å¤Û¤Éµ½Ò¡Ë
¥±¥¬¤Î²óÉü¤È¥³¥éー¥²¥óÊäµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Áª¼ê¤«¤é¡Ö¤¸¤óÂÓ¤ä´ØÀá¤òÄË¤á¤¿»þ¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤òÊäµë¤¹¤ë¤È¥±¥¬¤Î¼£¤ê¤ÏÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¡Ö¥±¥¬¤Î¼£¤ê¤¬Áá¤¯¼£¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Êäµë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êäµë¤·¤¿¥³¥éー¥²¥ó¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥¢¥ß¥Î»À¤ä¥Ú¥×¥Á¥É¡Ê¥¢¥ß¥Î»À¤¬¿ô¸Ä¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¡Ë¤ËÊ¬²ò¤·¤ÆµÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æù¤äµû¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©ÉÊ¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥³¥éー¥²¥ó¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï¥³¥éー¥²¥ó¤òÊäµë¤·¤¿Êý¤¬¥±¥¬¤Î²óÉü¤¬Áá¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤¬·Ú¸º¤·¤¿¡¢¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¸¦µæÏÀÊ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥éー¥²¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Ë¡Ö¥³¥éー¥²¥ó¤ò¹çÀ®¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥³¥éー¥²¥ó¤ò´Þ¤à¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¥Éー¥Ô¥ó¥°¶Ø»ßÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡£¿©ÉÊ¤«¤é¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÉ½2¡Ë¤Ï¡¢¿©ºà100gÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥éー¥²¥ó¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¡£µí¥¹¥¸¤äÆÚ¤â¤Ä¤Ê¤É¤ÎÆâÂ¡Éô°Ì¡¢¤Ê¤ó¤³¤Ä¡¢¹ü¤Ä¤Æù¡¦µû¡¢µû¤ÎÈé¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤òÂÎÆâ¤Ç¹çÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡¢²ÌÊª¡¢¤¤¤âÎà¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©ÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»²¹ÍÊ¸¸¥
ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2020Ç¯ÈÇ¡Ë, ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
Ìî¸ýÃÎÎ¤,¾®ÎÓ¿ÈºÈ,¾®»³ÍÎ°ì,20Âå¤«¤é50ÂåÆüËÜ¿Í½÷À¤Ë¤ª¤±¤ë¿©»öÍ³Íè¥³¥éー¥²¥ó¿äÄêÀÝ¼èÎÌ¤ÎÆÃÄ§.±ÉÍÜ³Ø»¨»ï,Vol70,No2, 2012,120-128.
Hüseyin Hüsrev Turnagöl ,et al. Nutritional Considerations for Injury Prevention and Recovery in Combat Sports, Nutrients. 2022 Jan; 14(1): 53.
Kevin D. Tipton, Nutritional Support for Exercise-Induced Injuries, Sports Med,2015, 45 (Suppl 1):S93-S104.
Graeme L. Close,et al. Nutrition for the Prevention and Treatment of Injuries in Track and Field Athletes, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2019, 29, 189-197.
James Collins,et al. UEFA expert group statement on nutrition in elite football. Current evidence to inform practical recommendations and guide future research, Br J Sports Med 2021;55:416-442.
Abbie E,et al. Nutritional Considerations and Strategies to Facilitate Injury Recovery and Rehabilitation, Journal of Athletic Training 2020;55(9):918-930.
Gregory Shaw,et al.Vitamin C-enriched gelatin supplementation before intermittent activity augments collagen synthesis, Am J Clin Nutr 2017;105:136-43.
Kristine L. Clark,et al. 24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary supplement in athletes with activity-related joint pain, Current Medical Research and Opinion, Vol. 24, No. 5, 2008, 1485-1496
Louise Burk,et al. CLINICAL SPORTS NUTRITON. 5nd ed. Mac Graw Hill Educatio. 2015,735-751p.