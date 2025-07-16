サンレコ9月号はゲームサウンド大特集。小島秀夫インタビューも
「サウンド＆レコーディング・マガジン 2025年9月号」
1,650円 2025年7月25日発売 リットーミュージック
雑誌「サウンド&レコーディング・マガジン」(リットーミュージック)は、進化するゲームサウンドを取り上げる最新号(2025年9月号)を7月25日に発売する。価格は1,650円。
最新号では、「現代のゲーム音楽制作」をテーマに全60ページ超の特集で紹介。現代ならではの表現、メーカー各社の制作スタジオ、ゲーム音楽にかかわるテクノロジーなどを徹底取材。
表紙は、6月26日に発売されたPlayStation 5ソフト『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』を手掛けた、ゲーム・デザイナーの小島秀夫。掲載予定の特集コンテンツは以下の通り。DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 小島秀夫監督インタビュー サウンド・チーム・インタビュー 海外サウンド・チーム・インタビュー セガに聞くゲーム音楽制作環境の変遷 ゲーム・メーカーのスタジオ訪問 Kojima Productions カプコン コーエーテクモ SNK バンダイナムコスタジオ ゲーム・サウンド作りの現場：ノイジークローク フォーリー・サウンドの秘密：フォースウイック PlayStationのサウンド：Sony Interactive Entertainment サウンド・ミドルウェアとは？：Audiokinetic Wwise