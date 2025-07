【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」　第14回：私を運営する私――キュレーション・推し・身体

21世紀のメディア論や美学をどう構想するか。また21世紀の人間のステータスはどう変わってゆくのか(あるいは変わらないのか)。批評家・福嶋亮大が、脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤールのシミュラークル論のアップデートを試みる思考のノート「メディアが人間である」。

第1回:21世紀の美学に向けて

1、一元論の世紀の人間観

21世紀を特徴づけるのは、社会を模倣した「ソーシャル」が、さらには人間そのものがメディアになるという事態である(第7回参照)。ここに次の論点を付け加えよう――すなわち、この人間とメディアの共生において、「私」こそが、情報に対して感度の良いメディアになるように訓練される。なぜなら、ソーシャルメディアが実体的な力をもつには、個々の「私」のアカウントが、情報のフィードバック・ループの拠点として実効的に機能する必要があるからだ。

この≪メディア化した私≫を育てる土壌となったのは、サイバネティクスの思想である。哲学者のユク・ホイは「21世紀はサイバネティクスの世紀である」と宣言しながら、サイバネティクスが「機械的なもの」と「有機的なもの」を融合させ、情報一元論を確立したと論じている。従来の機械が有機体(自然)と二元論的に対立するのと違って、サイバネティクス機械はむしろ有機体をモデルにしながら、再帰的なフィードバックを動力とする一元論的なネットワークを作り出した。その結果、動物が自然環境とのコミュニケーションのなかで生存するように、インターネットの「私」も擬似的な自然環境――落合陽一の言う「デジタル・ネイチャー」――とのコミュニケーションのなかで自己像を輪郭づけるように誘導される。ホイが指摘するように、それは一元論が二元論を凌駕したことを意味するだろう(※1)。

思えば、自然と文化の二元論に根ざしたヨーロッパの近代思想は、ゲーテの『ファウスト』を典型として、自然を克服し征服しようと遮二無二前進したあげくに、限界に直面する人間を象ってきた。長い冒険の最後に視力を失うファウストは、まさに近代の「悲劇的」な英雄にほかならない。それに対して、21世紀の「私」はもはやファウスト的な悲劇性をもたない。今や「私」は環境と二元論的に敵対するドラマティックな英雄ではなく、むしろ環境から学習する柔軟なサイバネティクス機械に近づいた。「ミラーワールド」のような21世紀のテクノユートピアニズムも含めて(第6回参照)、今日の情報社会では一元論的なイデオロギーの優位が鮮明になっているのだ。

※1 Yuk Hui, “Machine and Ecology”, in Hui ed., Cybernetics for the 21st Century Vol.1, Hanart Press, 2024, p.50.ホイによれば、すべてを情報技術の力を統合しようとする一元論こそが「われわれの時代の危機の源泉」であり、従来の二元論批判は意味をなさない。ブルーノ・ラトゥールを筆頭とする近年の一元論的なエコロジー思想を批判し、むしろ二元論を方法論的に保持せよと説く斎藤幸平『マルクス解体』(講談社、2023年)も、ホイの主張と関連するだろう。いずれにせよ、今は二元論のアップデートが必要なのである。

2、「私というメディア」を運営する私

21世紀の人間は、自らの役割をドラマではなくメディアのなかに探し求める。つまり、環境に打ち勝とうとして失敗する悲劇の英雄ではなく、むしろ環境と共生する≪メディア化した私≫が人間像の中枢を占める。そのとき、「私」は無数の情報=商品が通過する中継点として現れてくるだろう。

要するに、私はいわば「私というメディア」の運営者となる――この現象の背景に、社会構造の変化があることも見逃せない。近代の産業社会では、総じて「標準化」の圧力が強かった。工場や軍隊、学校は人間を鋳型にはめて、合理的に行動できるような訓練を施してきた。そこでは、不揃いな個別性よりも、むしろマニュアルに沿って斉一的に動作する均質性が重視される。マックス・ヴェーバーが「鉄の檻」と呼んだこのシステムは、まさにその強い合理性の要求ゆえに個人を窒息させかねない。ただ、産業社会の生産システムを円滑に動かすには、このような標準化・規格化の手続きが欠かせなかったのだ。

しかし、1970年代以降のポスト産業社会、さらにはポストモダンな情報化社会になると、このような標準化の圧力は「個人の自律」を損なう暴力と見なされ始める。この暴力を抑制し、個々人がそれぞれに個別の「善」を自由に構想するように推奨するのがリベラリズムである。リベラリズムは共同体の規範ではなく、個人の自己決定を価値の源泉と見なす。マジョリティの視界からは消えてしまうような、弱いものや小さなもの、はかないものも含めた多様性が尊重されるのは、まさにこのリベラルな脱標準化(=個人化)の要求の帰結である。

それに伴って、たんに形式的な「個別性」を承認されるだけでは飽き足らず、質的な「独自性」(singularity)を望む新しい中産階級が現れるようになった。それは、文化を「他者」としてではなく、むしろ自らの特別な主観を創出するための「素材」として運用するタイプの階層である。

ドイツの社会学者アンドレアス・レクヴィッツが指摘するように、この新しい中産階級は自らの「独自性」を象るのに、文化を「自己研鑽のための財」として利用する。具体的に言えば、読書や料理、旅行、カフェや美術館めぐり、あるいはマインドフルネスやフィットネスなどを自在に組みあわせて、社会的なステータスと自分専用のアイデンティティを創造するというふるまいが一般化するのだ。しかも、その自己研鑽のための財(コンテンツ)はもっぱら無形資本、つまり認知や情報と深く関わっている。そのとき「私」というメディアの運営は、美術館のキュレーターの仕事と似てくるだろう(※2)。なぜなら、キュレーションとはさまざまなコンテンツを再配置しながら、そこに情報的な価値を与える仕事なのだから。

こうして、21世紀の中産階級は国家的なアイデンティティの確認よりも、個人的なライフスタイルを核とする「主観性の文化」(ゲオルグ・ジンメル)に傾倒してゆく。この脱標準化した「私」は自らを鋳型にはめこむのではなく、情報環境とのフィードバックのなかで、人生をたえず「自作自演」するように促される。自分で人生の脚本を書いては、それを修正し、増補し、ケアしながら自己の独自性を演出し続ける≪メディア化した私≫――このキュレーターとしての自己は、再帰的なフィードバックを作動原理とするサイバネティクス機械ともはや見分けがつかない。「21世紀はサイバネティクスの世紀である」というユク・ホイの評言は、あながち極論ではないのだ。

※2 アンドレアス・レクヴィッツ『幻想の終わりに』(橋本紘樹他訳、人文書院、2023年)38、171頁。

3、「推し」の理由

21世紀の私は「私というメディア」を運営するキュレーターである。キュレーションの仕事とは、ありのままの本当の私をアピールすることではない。むしろ「私」を感度の良いフィードバック装置に仕立てるために、さまざまな情報を適切に配置し展示し、ときにキャプションを添えること、つまり情報が情報を生産するように仕向けること――それが21世紀のアイデンティティ構築の要諦である。それは、アイデンティティを構築する技術が大きく変化したことを意味する(※3)。

ところで、私は近代の自己のモデルとして、唯一無二の「本物」を志向するルソーと他者のシミュレーションを志向するディドロを比較しておいた(第8回参照)。今やルソーの『告白』のように「真実の私を見よ」と自信満々にポーズを決めても、あえなくスベるだけである。未来のサイバネティクスの世紀を予告していたのは、「私」を他者にハイジャックさせたディドロのほうだろう。

ただ、忘れるべきでないのは、ディドロの『ラモーの甥』が他者をフィードバックし続けることを、無限の苦行のようなパントマイムとして描いたことである。無我夢中で楽器のシミュレーションをやり続けるラモーの甥は、ほとんど滑稽な中毒症状を呈していた。そこには、21世紀における私の運営=キュレーションにつきまとう問題が、すでに鮮明に描き出されていたように思える。

繰り返せば、21世紀の「私」は、情報のたえざるフィードバックを通じて「独自性」を獲得しようと試みる。それは確かに、標準化の圧力からの解放をもたらした。しかし、それは裏返すと、人間がまさにサイバネティクス機械と同じく、自作自演をたえず実行し、自己研鑽を続けよという命令に縛られているということでもある。ここに、自由が不自由を培養する(ないし脱標準化が新しい標準化を作り出す)という逆説があるのは見易いだろう。皮肉なことに、≪メディア化した私≫はヴェーバー的な「鉄の檻」から解放される代わりに、今度は「自由の刑」(サルトル)に処せられるリスクを背負うことになった。

この自由にして不自由な「私」の陥りがちな罠がある。それが各種の依存症である。情報のフィードバックとキュレーションによって「私」を象るとき、その途中にいわば精神的な毒物が紛れ込んだらどうなるか?――その場合、世間の標準から離れて「自己研鑽」や「自己実現」をめざしているつもりが、依存症の悪循環のループに入り込んで抜け出せなくなるだろう。現に、アルコールや薬物に依存するように、インターネット経由で陰謀論や詐欺、ギャンブルの沼にハマってしまうことはありふれている。かつてグレゴリー・ベイトソンが「自己のサイバネティクス」とアルコール依存症を重ねて論じたのは、やはり卓見であった。サイバネティクスの世紀は中毒も拡大するのだ。

いささか唐突だが、ここで最近の流行語である「推し」について考えてみよう。「推し」も21世紀の情報環境の生み出した依存症の一つであるのは間違いない。ただし、上記の依存症との違いもある。それは「推し」の場合、メディアのなかでの独自性の獲得や自己実現をめざすのが、自己自身ではなく、赤の他人だということである。そもそも「標準化・規格化から逃れて人生を自作自演せよ」と要求されても、たいていの人間にとってそれはあまりにも負荷が大きい。ゆえに、他者の自己実現のストーリーを応援するという代替的な戦略は、ある意味では非常に合理的である。

ふつう≪メディア化した私≫の運営においては、プレイヤー(=メタレベルで観察する人間)とキャラクター(=オブジェクトレベルで行為する人間)は自己のなかに重なっている。それはいわば「自分で自分を推す」という状況であり、失敗の結果と責任はすべて当人が背負わなければならない。しかし「推し」の場合は、推すプレイヤーと推されるキャラクターが切り離されているので、仮にキャラクターの自己実現がうまくいかなかったとしても、それはプレイヤーにとって致命的な打撃にはならない。

ベイトソンはお互いにより大きくなろうと競いあっている関係を「対称的」、お互いが補いあうような関係を「相補的」と呼んだ(※4)。わかりやすく言えば、前者はいわばツッコミしかいない状態、後者はボケとツッコミがお互いに役割を補完しあっているような状態を指す。各人が自己研鑽を競いあう独自性の文化はしばしば「対称的」になり、敵対するライバルどうしの羨望や嫉妬を増大させ、不安や失望、期待外れをも募らせる。逆に、「推し」はあえて自己をファンの役割に限定する。推す/推されるという関係はまさに「相補的」であり、競争的=対称的な社会からいったん身を引いて、自己実現のフィードバック・ループを他者に預けるという戦略を際立たせたものである。

※3 ハンス・ジョージ・メラーらは「アイデンティティの技術」の変遷に着目し、前近代の誠実さ(sincerity)、近代の真正さ(authenticity)、現代のプロフィール性(profilicity)という三つの類型を定めた。誠実さとは、共同体の与える役割に忠実に順応することである。18世紀以降は、この役割志向の外面的な自己を批判し、内なる「本物」の自己を追求することが、主にロマン主義の文学を中心に進められた。

しかし、今やアイデンティティのテクノロジーは新たな段階を迎えている。それは、真正の自己を語るのではなく、他者に映る自己イメージ、つまり「プロフィール」を操作するという段階である。そこでは、他者の観察を観察するという「セカンドオーダーの観察」(ニクラス・ルーマン)に根ざしたアイデンティティの技術が成長する。今やルソー的な「本物」は他者の反応を呼び込まない。むしろ他者を反応させるプロフィールの充実こそが、私というメディアの運営に有効なのである。Hans-Georg Moeller & Paul J. D’ambrosio, You and Your Profile, Columbia University Press, 2021.

※4 グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学へ(中)』(佐藤良明訳、岩波文庫、2023年)328頁。

4、無言で「私」を実行する身体

ただ、この相補的な「推し」にしても、容易に重度な依存症や中毒の沼にハマってしまうのは明らかである。つまり、推している自己そのものが往々にして目的化・中心化してしまうのだ。むろん、何かに熱中するのが一概に悪いわけではない。しかし、文化から他者性を削ぎ落とし、自己研鑽(キュレーション)の素材に変えてゆく21世紀の情報環境が、私を運営する私を不自由なループに閉じ込めがちであることも否めない。

では、どうすればよいのか。この状況を改善するには、情報環境のフィードバック・ループの外に、別の関係のループを設定するのがよい。私は前回、小説が「遅いメディア」であるがゆえに、情報社会の鏡像的な反射のゲームから逸れる可能性を示した。その延長線上で、いたって素朴なようだが、人間が身体をもつことの価値に照明を当ててみよう。

誤解を避けるために言えば、私は身体こそが本来的で、情報は二次的なものにすぎないという、凡庸な疎外論を語りたいわけではない。この身体の神秘化は、結局のところ、身体を無化する情報一元論のイデオロギーとコインの裏表である。実際、メタバースによって身体から離脱することも、あらゆる情報を遮断して身体に回帰することも、いずれも解放の手段としてはあまりにも単純すぎるだろう。そもそも、身体を情報から完全に切り離すことはできない。パロール(音声)はすでにエクリチュール(書かれたもの)に感染しているというジャック・デリダ的な認識を応用すれば、いかなる身体(自然)も情報(文化)の感染を免れない。

この前提に立って、それでもなお身体の価値を考えるのに、ニーチェの『ツァラトゥストラ』の洞察は今も色あせることはない。ツァラトゥストラは精神への過大評価を戒め、身体こそが偉大な理性を備えた「知られざる賢者」にほかならないと述べる。

「私」とお前は語り、この言葉を誇りとしている。だが、お前が信じたくないと思っているもの――お前の身体とその偉大な理性の方が、ずっと偉大なものなのだ。その理性は、口に出して〈私〉とは言わないが、無言で〈私〉を実行する。(※5)

身体は「私」(エゴ)を口にすることなく「私」を為す――このニーチェの指摘は、本質的な問題を言い当てている。言葉を用いずに「私」を実行する身体の価値は、ソーシャルメディアやAIによってかえって鮮明になったように思える。

卑近な例で言えば、対面でしゃべるとき、ふつうはそれほど大きな声で話す必要はない。身体どうしが近接しているという、ただそれだけのことが、すでにコミュニケーションの成立をある程度保証しているのだ。逆に、インターネットでは、相手に声が届いているか不安になるあまり、不必要に過激なことを言いがちである。話を始める前に、身体があらかじめコミュニケーションの通路を――ときには相手への負の印象も含めて――組織する。身体はコミュニケーションにつきまとう多くの労力を、あらかじめ省略している。

AIがいわゆる「フレーム問題」に直面する理由も、ここから理解できるだろう。AIに現実の問題を解決させようとするとき、予想外の出来事もすべて含めてあらゆる可能性を考慮しようとすると、情報処理量が爆発的に増大してパンクしてしまう。ゆえに、必要な情報だけを「フレーム」する必要があるが、今度はそのフレームをいかに設定するかというメタレベルの問題が生じ、問題はいっこうに解決しない。逆に、身体という「理性」は、情報処理のフレーミングをそのつど変える技術を進化的に獲得してきた。その能力を機械で置き換えるには、途方もない労力が必要となるだろう。

沈黙のなかで「私」を為す身体――この「知られざる賢者」は社会的なコミュニケーションの土台である。われわれは身体という理性をしばしば忘れて、≪メディア化した私≫の情報的な運営やキュレーションに没頭するが、それは片方の車輪だけに過大な負荷をかけることになる。≪私≫はあくまで両輪で動かさねばならない。情報と身体はパラレルに、つまり二元論的に並走している。21世紀の情報一元論はこの並行性を見失っているのである。

※5 ニーチェ『ツァラトゥストラ』(手塚富雄訳、中公文庫、新版2018年)。なお、この一節は、ヒューバート・L・ドレイファス『インターネットについて』(石原孝二訳、産業図書、2002年)で引用されている(7頁)。

(福嶋亮大)