TTArtisanの「AF 14mm f/3.5 APS-C」にXマウント用が追加 約98gの広角単焦点レンズ
株式会社焦点工房は、TTArtisanの交換レンズ「AF 14mm f/3.5 APS-C」に富士フイルムXマウントを追加。7月16日（水）に発売した。希望小売価格は3万1,000円。
APS-Cサイズ相当のイメージセンサーに対応するAF単焦点レンズ。35mm判換算で21mm相当の画角を持つ。ソニーEマウント用が5月に発売済み。
ソニーEマウント同様に、質量約98gという軽量設計が特徴の1つ。
AF駆動用にはSTM（ステッピングモーター）を採用。対応機種との組み合わせで瞳AFにも対応する。
鏡筒には5052アルミニウム合金を採用した。
装着イメージ
画像サンプル（提供：株式会社焦点工房）
画像サンプル（提供：株式会社焦点工房）
画像サンプル（提供：株式会社焦点工房）対応マウント：富士フイルムX 対応撮像画面サイズ：APS-C 焦点距離：14mm（35mm判換算：21mm相当） レンズ構成：7群8枚（非球面レンズ2枚、EDレンズ1枚、高屈折レンズ2枚） フォーカス：AF（オートフォーカス） 絞り：F3.5～F16 絞り羽根：7枚 最短撮影距離：0.25m フィルター径：39mm サイズ：Φ62×31mm（マウント部除く） 質量：約98g