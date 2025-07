円谷プロダクションは、円谷プロ作品すべてのファンに贈る最大の祭典「TSUBURAYA CONVENTION 2025』(以下「ツブコン」)の最新情報として、「ULTRAMAN MUSIC LIVE〜ウルトラマン魂2025〜」の追加出演者および立ち見席・見切れ席の追加販売と、東京ドームホテルでの追加ステージプログラムについて7月14日に発表した。○「ULTRAMAN MUSIC LIVE〜ウルトラマン魂2025〜」追加出演者&追加販売決定

ウルトラマンシリーズの主題歌を中心に構成し、豪華アーティストたちのバンド演奏によるプレミアムライブ「ULTRAMAN MUSIC LIVE〜ウルトラマン魂2025〜」は、既に発表されている12組に加え、4名の出演者が追加となった。また、追加出演者の発表に合わせ、立ち見席と見切れ席のチケット販売も決定。チケットは8月13日より先着販売を行う。会場はKanadevia Hall(TOKYO DOME CITY HALL)、日程は9月14日開場15:30/開演16:30。「ULTRAMAN MUSIC LIVE〜ウルトラマン魂2025〜」の追加出演者は、ささきいさお(『ザ☆ウルトラマン』オープニング主題歌ほか)、田中昌之(『ウルトラマンガイア』オープニング主題歌ほか)、吉岡毅志(『ウルトラマンガイア』 高山我夢役)、ASH(『ウルトラマンオメガ』オープニング主題歌)。立ち見席および見切れ席チケットのチケット価格は、立ち見券8,000円、見切れ席7,000円。TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム会員先着先行販売は8月13日18:00〜8月14日23:59、TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム・スタンダード会員先着先行販売は8月15日18:00〜8月17日23:59、一般販売は8月18日18:00〜。見切れ席は出演者やステージ演出の一部が見えない、もしくは見えづらい席、立ち見席チケットは、指定の立ち見エリアへ入場できるチケットで、席の用意はない。また、エリア内の立ち位置の指定はない。立ち見席チケットは小学生以下の方の購入及び立ち見席チケットでの入場は不可。○東京ドームホテル 追加プログラム9月13・14日に東京ドームホテルで開催する追加プログラムも発表された。追加プログラムは、「『グリッドマン ユニバース』SPECIAL EVENT<怪獣共生思想> 結成」、「ウルトラマン カードゲーム SPECIAL TALK & BATTLE SHOW」、「UCGナビゲーション+ 公開収録 & 大対戦会」、「ウル活ライフ in ツブコン2025」、「ウルトラマンキッズチャンネルステージ」。○『グリッドマン ユニバース』SPECIAL EVENT<怪獣共生思想> 結成「『グリッドマン ユニバース』SPECIAL EVENT<怪獣共生思想> 結成」は、『グリッドマン ユニバース』で作品を彩る怪獣に想いを馳せ、愛し、語りつくすイベント。雨宮哲監督を筆頭に、怪獣と共に生きるものたち、<怪獣共生思想>を結成し、「TSUBURAYA CONVENTION 2025」ならではのマニアックなトークを繰り広げる。「『グリッドマン ユニバース』SPECIAL EVENT<怪獣共生思想> 結成」会場は東京ドームホテル天空。開催日時は、9月13日開場15:30/開演16:00、公演時間約70分、チケット料金10,000円。出演は、濱野大輝(『SSSS.DYNAZENON』ガウマ役/『グリッドマン ユニバース』レックス役)、諏訪彩花(『SSSS.DYNAZENON』ムジナ役)、高橋花林(『SSSS.GRIDMAN』怪獣少女アノシラス(2代目)/『SSSS.DYNAZENON』2代目)、稲田徹(『SSSS.GRIDMAN』アレクシス・ケリヴ)、雨宮哲(『SSSS.GRIDMAN』、『SSSS.DYNAZENON』、『グリッドマン ユニバース』監督)ほか。チケット情報は、TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム会員先着先行販売が7月24日18:00〜7月27日23:59、TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム・スタンダード会員先着先行販売が7月31日18:00〜8月3日23:59、一般販売が8月9日18:00〜。○ウルトラマン カードゲーム SPECIAL TALK & BATTLE SHOW「ウルトラマン カードゲーム」がツブコンに初登場。「ウルトラマン カードゲーム SPECIAL TALK & BATTLE SHOW」では、ニュージェネレーションウルトラマンで活躍する俳優、根岸拓哉さん・宇治清高さんペアと、平田雄也さん・小池亮介さんペアによる夢のタッグ戦が実現。ウルトラヒーローたちも応援にかけつける。「ウルトラマン カードゲーム SPECIAL TALK & BATTLE SHOW」会場は東京ドームホテルシンシア、開催日時は9月14日 開場10:30/開演11:00、公演時間約70分。チケット料金は8,000円(「ウルトラマン カードゲーム」限定プレイマットA付き、デザインは後日発表)。出演は、根岸拓哉(『ウルトラマンギンガ』礼堂ヒカル 役)、宇治清高(『ウルトラマンギンガS』ショウ 役)、平田雄也(『ウルトラマンR/B』湊カツミ 役)、小池亮介(『ウルトラマンR/B』湊イサミ 役)。登場キャラクターはウルトラマンギンガ、ウルトラマンビクトリー、ウルトラマンロッソ、ウルトラマンブル。チケット情報は、TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム会員先着先行販売が7月24日18:00〜7月27日23:59、TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム・スタンダード会員先着先行販売が7月31日18:00〜8月3日23:59、一般販売が8月9日18:00〜。○UCGナビゲーション+ 公開収録 & 大対戦会「UCGナビゲーション+ 公開収録 & 大対戦会」は、『ウルトラマン カードゲーム』公式YouTubeチャンネル動画番組「UCGナビゲーション+」の公開収録。来場者同士の対戦会で腕を競い合う。出演者は後日発表。「UCGナビゲーション+ 公開収録 & 大対戦会」会場は、東京ドームホテルシンシア。開催日時は、9月14日 開場15:30/開演16:00、公演時間約90分。チケット料金は4,000円(「ウルトラマン カードゲーム」限定プレイマットB付き※デザインは後日発表)。チケット情報は、TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム会員先着先行販売が7月24日18:00〜7月27日23:59、TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム・スタンダード会員先着先行販売が7月31日18:00〜8月3日23:59、一般販売が8月9日18:00〜。○ウル活ライフ in ツブコン2025「ウル活ライフ in ツブコン2025」は、「TSUBURAYA IMAGINATION」と「YouTubeウルトラマン公式チャンネル」にて配信中のバラエティ番組『ウル活ライフ〜Aマッソ加納がウルトラ沼にはまるまで〜』の公開収録。ウルトラマンシリーズへの愛に溢れる会場で語り合う。「ウル活ライフ in ツブコン2025」会場は、東京ドームホテルシンシア、開催日時は9月13日 開場18:00/開演18:30、公演時間約60分。チケットは無料招待(円谷プロ公式LINEアカウントより抽選受付)。出演はAマッソ 加納、中村加弥乃、マグ美。チケット詳細は、円谷プロLINE公式アカウントのトーク画面下部「リッチメニュー」より抽選応募、応募期間は8月1日〜8月11日。当選発表は8月中旬。○ウルトラマンキッズチャンネルステージ「ウルトラマンキッズチャンネルステージ」は、お子さんといっしょに楽しめる「ウルトラマンキッズチャンネル ステージ」。 「ウルトラマンボーイ」と一緒にダンスをしたり、『かいじゅうステップ ワンダバダ』のこどもかいじゅう「ピグちゃん」が登場する楽しい読み聞かせを展開する。「ウルトラマンキッズチャンネルステージ」会場は東京ドームホテルシンシア、開催日時は9月13日、午前の部 開場10:30/開演11:00、午後の部 開場13:00/開演13:30。公演時間約60分。チケットは無料招待(円谷プロ公式LINEアカウントより抽選受付)。登場キャラクターはウルトラマンボーイ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンゼット、ピグちゃん。チケット詳細は、円谷プロLINE公式アカウントのトーク画面下部「リッチメニュー」より抽選応募。応募開始は8月1日、当選発表:8月中旬。(C)円谷プロ