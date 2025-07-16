King ¡õ Prince¹â¶¶³¤¿Í¡¢±Ç²è¤Ç¤âÂÐÌÌ¤Î¡È³ë¾þËÌºØ¡É¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¡×
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¸Í÷²ñ¡ØHOKUSAI¡Ý¤¼¤ó¤Ö¡¢ËÌºØ¤Î¤·¤ï¤¶¤Ç¤·¤¿¡£Å¸¡Ùµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª³¨¤«¤¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿King & Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í
¡¡º£¤äÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³ë¾þËÌºØ¡£Æ±Å¸¤Ï¡¢¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù1700ºý¤ò½êÂ¢¤¹¤ë±º¾åËþ»á¡Ê±º¾åÁóãÖÆ²¡Ë¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤ËÀ¤³¦°ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ØËÌºØÌ¡²è¡ÙÁ´15ÊÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤ÊÆÉËÜ¡Ê¤è¤ß¤Û¤ó¡Ë¤ÎÁÞ³¨¡¢¡ØÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê ¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§ÂçÇÈ¡Ë¡¢¼«¤é¤ò¡È²è¶¸¿Í¡É¤È¾Î¤·¤¿ÈÕÇ¯¤Î·æºî¡ØÉÙÖÖÉ´·Ê¡ÙÁ´3ÊÔ¡¦102¿Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¸¸¤ÎÆùÉ®²è16¿Þ¤Ê¤É¡¢½ÐÅ¸ºîÉÊ¤ÏÁí¿ô300ÅÀÄ¶¤¨¡£¹â¶¶¤Ï²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌºØ¤ÎÌ¼¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¡Ê10·î17Æü¸ø³«¡Ë¤ÇËÌºØ¤ÎÌç²¼À¸¤Ç³¨»Õ¡¦·ÌºØ±ÑÀô¡ÊÁ±¼¡Ïº¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËÍ¤¬ÊÙ¶¯¤·¤Æ±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌºØ¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤äÀ¸¤ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä²È¤¬±ø¤¤¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¤´¤ß¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤é°ú¤Ã±Û¤¹¤·¡¢90²ó°Ê¾å°ú¤Ã±Û¤µ¤ì¤¿Êý¡£¤½¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡70ºÐ¤Þ¤ÇËþÂ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÌºØ¤Ë¡Ö¡Ø70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÃî¤Î¹ü³Ê¤¬¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤À¤¤¤Ö¹ø¤ÎÄã¤¤Êý¤Ê¤Î¤À¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ê¤Ë¤«¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç®ÎÌ¤¬Ä¹¼÷¤ÎÈë¤±¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£À¸³è´Ä¶¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¯¡¢¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤·¡¢ËÌºØ¤¬Ä¹À¸¤¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÇ®ÎÌ¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í´ÖÌ£¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö³¨¤ÎÉý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌºØ¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï°ã¤¤¡¢À¸³è¤À¤Ã¤¿¤ê¼«Ê¬¤Î³¨¤ÎÌ·Àè¤¬¤¹¤´¤¤³¨¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤¤È¤É¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡ØÆÏ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¡Ù¤È¡£¹â¾°¤Ê³¨»Õ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Î¶á½ê¤Î³¨¤Î¤¦¤Þ¤¤¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌºØ¤È¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¸½ºß¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï3²¯±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨¤âÀÎ¤«¤±¤½¤Ð°ìÇÕ¡¢º£¤Ç¸À¤¦400±ß¡¢Ì¡²è°ìºýÊ¬¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¹â¤¯ÃÍÃÊ¤Ä¤±¤è¤¦¤è¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Å¸¤Ï9·î13Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤ÇCREATIVE¡¡MUSEUM TOKYO¤Ç³«ºÅ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª³¨¤«¤¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿King & Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í
¡¡º£¤äÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³ë¾þËÌºØ¡£Æ±Å¸¤Ï¡¢¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù1700ºý¤ò½êÂ¢¤¹¤ë±º¾åËþ»á¡Ê±º¾åÁóãÖÆ²¡Ë¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤ËÀ¤³¦°ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ØËÌºØÌ¡²è¡ÙÁ´15ÊÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤ÊÆÉËÜ¡Ê¤è¤ß¤Û¤ó¡Ë¤ÎÁÞ³¨¡¢¡ØÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê ¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§ÂçÇÈ¡Ë¡¢¼«¤é¤ò¡È²è¶¸¿Í¡É¤È¾Î¤·¤¿ÈÕÇ¯¤Î·æºî¡ØÉÙÖÖÉ´·Ê¡ÙÁ´3ÊÔ¡¦102¿Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¸¸¤ÎÆùÉ®²è16¿Þ¤Ê¤É¡¢½ÐÅ¸ºîÉÊ¤ÏÁí¿ô300ÅÀÄ¶¤¨¡£¹â¶¶¤Ï²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡70ºÐ¤Þ¤ÇËþÂ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÌºØ¤Ë¡Ö¡Ø70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÃî¤Î¹ü³Ê¤¬¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤À¤¤¤Ö¹ø¤ÎÄã¤¤Êý¤Ê¤Î¤À¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ê¤Ë¤«¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç®ÎÌ¤¬Ä¹¼÷¤ÎÈë¤±¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£À¸³è´Ä¶¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¯¡¢¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤·¡¢ËÌºØ¤¬Ä¹À¸¤¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÇ®ÎÌ¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í´ÖÌ£¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö³¨¤ÎÉý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌºØ¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï°ã¤¤¡¢À¸³è¤À¤Ã¤¿¤ê¼«Ê¬¤Î³¨¤ÎÌ·Àè¤¬¤¹¤´¤¤³¨¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤¤È¤É¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡ØÆÏ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¡Ù¤È¡£¹â¾°¤Ê³¨»Õ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Î¶á½ê¤Î³¨¤Î¤¦¤Þ¤¤¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌºØ¤È¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¸½ºß¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï3²¯±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨¤âÀÎ¤«¤±¤½¤Ð°ìÇÕ¡¢º£¤Ç¸À¤¦400±ß¡¢Ì¡²è°ìºýÊ¬¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¹â¤¯ÃÍÃÊ¤Ä¤±¤è¤¦¤è¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Å¸¤Ï9·î13Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤ÇCREATIVE¡¡MUSEUM TOKYO¤Ç³«ºÅ¡£