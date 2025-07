(C) 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.

映画「トップガン マーヴェリック」の監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ、現在公開中の映画「F1(R)/エフワン」。本作の劇伴を手掛けた、映画音楽作曲家ハンス・ジマーが本作への想いを語るメイキング映像が公開された。

「トップガン マーヴェリック」に続き、ジョセフ・コシンスキー監督、そして製作のジェリー・ブラッカイマーという製作陣のもと、映画「F1/エフワン」の音楽を手掛けることとなったハンス・ジマー。

映画『F1®/エフワン』舞台裏シリーズ9(映画音楽の巨匠ハンス・ジマー編)ぶっちぎり大ヒット上映中!

映像では、F1という独特な世界を舞台にした音楽を生み出すにあたり、ジマーは「観客が劇場で映画を観た時に、本物さながらのレース体験を提供したい。視覚だけではなく音でも感じてほしい」という強い信念をもとに作曲に向き合ったことが明かされる。

自らサーキットを訪れ、本作のプロデューサーでもある現役F1ドライバーのルイス・ハミルトンとも会話を重ね、マシンに乗っている時の感覚やドライバーが感じることなどを聞き出し、それが本作の劇伴に大きな影響を与えることになったのだとか。

自身でも「今までとは一味違うアイディアが詰まっている。危険な雰囲気を持ちつつエレガントな曲になった」と手ごたえを明かすジマーの劇伴には、コシンスキー監督も興奮。「本当にワクワクする。まさに監督冥利に尽きる経験だよ。ハンスと仕事ができて光栄だ」と、絶大の信頼を寄せるジマーの手腕をあらためて絶賛している。

本作は、公開3週目の現地時間7月13日時点で、全世界興行収入は約578億円(3億9,339万ドル/$1=147円換算/Box Office Mojo調べ)を記録。日本では公開から11日間で10億円を超え、公開3週目の7月13日時点で動員784,709人、興行収入1,338,619,980円を記録している。

