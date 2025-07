スシローにて、サンリオのキャラクターユニット「はぴだんぶい」とのコラボレーションを開催!

コラボ限定のおすしやスイーツ、グッズ付きソフトドリンクの販売など内容盛り沢山です☆

スシロー サンリオ「はぴだんぶい」コラボレーション

開催期間:2025年7月23日(水)〜8月24日(日)

開催店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※「スシロー秋葉原中央通り店」では持帰りを実施しいません

「スシロー」でおすしを楽しんでもらうことはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを実施したいという想いから、世代を超えて愛されるサンリオのキャラクターユニット「はぴだんぶい」とのコラボが実現!

「はぴだんぶい」のメンバーは「ポチャッコ」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」の個性あふれる6にんの男のコたちです。

「みんなとなら、どんなことも“だいじょうぶい”!」をスローガンに、わいわいたのしく活動しています。

今回のコラボでは、おすしやスイーツをはじめとしたコラボメニューが登場。

コラボメニューは7月23日からの前半と8月6日からの後半で内容が変わるため、2度楽しめるのも嬉しいポイントです☆

さらに、コラボ限定ステッカーの裏面には、スシロー5%OFFクーポンが付いてきます。

※クーポン利用可能期間:2025年9月1日(月)〜9月30日(火)

※コラボ限定ピック・ステッカー・クリアポーチ・マスコット・ぬいぐるみは、対象メニュー1点につきランダムで1点の提供となります

※すべてのメニューは、景品の手配総数が完売次第終了となります

前半:えび・サーモンたたき包み はぴだんぶいコラボ限定ピック付き

価格:220円(税込)〜

販売期間:2025年7月23日(水)〜コラボ限定ピックの手配総数55.8万枚分が完売次第終了

持ち帰り:不可

前半メニューとして登場する、サーモンとえびのおすしを盛り合わせた「えび・サーモンたたき包み」

えびとサーモンを一度に楽しめる限定メニューです。

※赤しゃりで提供される期間があります

前半:コラボ限定ピック

種類:全6種類

お腹いっぱいで満足そうなポーズをとる「はびだんぶい」たちを描いたピックがもらえる「えび・サーモンたたき包み」

全6種類からいずれか1つがランダムで提供されます。

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインは選べません

後半:炙りえびバジル・サーモンバジル はぴだんぶいコラボ限定ピック付き

価格:220円(税込)〜

販売期間:2025年8月6日(水)〜コラボ限定ピックの手配総数79.2万枚分が完売次第終了

持ち帰り:不可

定番メニューのえびバジルチーズ、炙りサーモンバジルチーズを一皿で楽しめる「炙りえびバジル・サーモンバジル」

バジルの香りと一緒に楽しめる、食べ応えのある一皿です。

後半:コラボ限定ピック

種類:全6種類

「炙りえびバジル・サーモンバジル」に付いてくるコラボピック全6種類。

こんがりと日焼けした「はびだんぶい」たちのかわいいデザインが使用されています。

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインは選べません

前半:はじけるメロンソーダ風パフェ はぴだんぶいコラボ限定ステッカー付き

価格:360円(税込)〜

販売期間:2025年7月23日(水)〜コラボ限定ステッカーの手配総数33.3万枚分が完売次第終了

持ち帰り:不可

メロンソーダゼリーの上に、ホイップやバニラメロン(ソーダ)シャーベットを重ねた「はじけるメロンソーダ風パフェ」

ストロベリーダイスとはじけるチョコをトッピングしたグラスデザートです。

前半:コラボ限定ステッカー

種類:全6種類

「はじけるメロンソーダ風パフェ」を注文された方が貰えるコラボ限定ステッカー。

「はびだんぶい」のメンバーがスシローのメニューを楽しむ姿や、飲み物を運ぶ「あひるのペックル」が描かれています。

※コラボ限定ステッカーはランダム提供です。デザインは選べません

後半:はじける星型ラムネゼリー はぴだんぶいコラボ限定ステッカー付き

価格:220円(税込)〜コラボ限定ステッカーの手配総数49.5万枚分が完売次第終了

販売期間:2025年8月6日(水)〜

持ち帰り:不可

後半スイーツとして「はじける星型ラムネゼリー」がラインナップ。

爽やかでスッキリとしたラムネ風味の星型のキュートなゼリーに、はじけるチョコを添えた、楽しさ満点のメニューです。

後半:コラボ限定ステッカー

「はじける星型ラムネゼリー」には、夏を楽しむ「はびだんぶい」たちのステッカーつき。

浮き輪やビーチチェアがお寿司風にデザインされているのもポイントです☆

ぷちローセット はぴだんぶいコラボ限定クリアポーチ付き

価格:580円(税込)〜

販売期間:2025年7月23日(水)〜コラボ限定クリアポーチの手配総数31.5万個分が完売次第終了

持ち帰り:不可

ミニしゃりで提供されるえび、まぐろ、サーモン、たまごなど、お子さんから人気の高いメニューを盛り合わせた「ぷちローセット」

いくらの包みやハンバーグ、ゼリーも付いた大満足のセットです。

「ぷちローセット」には、コラボ限定シート全5種類からいずれか1枚が付いてきます。

※ゼリーの味は変更になる場合があります

※いくらの包み以外のしゃりはミニしゃりです

※一部店舗では塩いくらでの提供となります

※赤しゃりで提供される期間があります

※コラボ限定シートはランダム提供です。デザインは選べません

コラボ限定クリアポーチ

種類:全5種類

「ぷちローセット」を注文することでもらえる、中身が確認しやすいクリアポーチ。

個性豊かな「はびだんぶい」を描いた全5種類からいずれか1つがランダムでもらえます。

※コラボ限定クリアポーチはランダム提供です。デザインは選べません

※「ぷちローコイン」は付いていません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

はぴだんぶいコラボ限定マスコット付きソフトドリンク

価格:1,180円(税込)〜

持ち帰り:不可

販売期間:※前半・後半でグッズが変わります

・前半:2025年7月23日(水)〜コラボ限定マスコットの手配総数22.5万個分が完売次第終了

・後半:2025年8月6日(水)〜コラボ限定マスコットの手配総数22.5万個分が完売次第終了

ソフトドリンクと一緒に購入できる、コラボ限定のマスコットもラインナップ。

7月23日からの前半では、ノーマルのお寿司を手に持つ「はびだんぶい」たち、

8月6日からの後半は、炙りメニューを手にする姿で展開されます。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為は控えてください

※一人で複数回の注文は控えてください

※コラボ限定マスコットはランダム提供です。デザインは選べません

※キャラクターによってサイズが異なります

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

ネット注文限定:はぴだんぶいコラボセット8貫(1人前) コラボ限定ぬいぐるみ付き

価格:2,680円(税込)〜

予約開始日時:

前半:2025年7月23日(水)AM7:00〜コラボ限定ぬいぐるみの手配総数2.2万個分が完売次第終了。

後半:2025年8月6日(水)AM7:00〜コラボ限定ぬいぐるみの手配総数1.7万個分が完売次第終了。

予約方法:ネット注文のみ

受取期間:

前半:2025年7月26日(土)〜8月3日(日)

後半:2025年8月9日(土)〜8月24日(日)

受取時間:各店舗、営業時間中

購入制限:1人1会計につき3個まで

ねぎとろやいか、サーモンなど8貫を盛り合わせた「はぴだんぶいコラボセット」

コラボ限定ぬいぐるみは、前半、

後半に分けて異なるキャラクターが登場します。

7月23日からの前半は「ポチャッコ」「あひるのペックル」「けろけろけろっぴ」

8月6日からの後半では「ハンギョドン」「タキシードサム」「バッドばつ丸」のそれぞれ3キャラクターがラインナップ☆

※赤しゃりで提供される期間があります

※コラボ限定ぬいぐるみはランダム提供です。デザインは選べません

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為は控えてください

※1人で複数回の注文は控えてください

※在庫状況によって、受取期間が延長する場合があります

※各店舗、手配総数に達し次第、販売終了となります

※事前決済となります

※購入された店舗で受け取りください

※コラボ限定ぬいぐるみは対象メニュー1点につき、ランダムで1つ配布されます

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

コラボ限定ぬいぐるみに同梱されている応募用紙からキャンペーンに参加しよう

応募期間:2025年7月23日(水)〜8月24日(日)

参加方法:コラボ限定ぬいぐるみに同梱されている応募用紙の二次元コードにアクセスして、シリアルコードを入力すると、その場で当選結果が分かります。

賞品・当選人数:コラボ限定特大バスタオル×100名

コラボ限定ぬいぐるみに同梱されている応募用紙の二次元コードを使ったキャンペーンを実施。

二次元コードにアクセスすることで、抽選で100名にコラボ限定特大バスタオルが当たるキャンペーンに参加できます。

世代を超えて愛されるサンリオのキャラクターユニット「はぴだんぶい」のメニューやグッズがラインナップ。

スシローと「はぴだんぶい」コラボレーションは、2025年7月23日より開催です☆

