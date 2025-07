フィギュアスケーター・本田真凜の1st写真集(8月21日(木)発売/講談社)より、先行カット第2弾が公開された。

本田真凜1st写真集

本田真凜1st写真集

「夏生まれで名前も“marin”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中&高雄。

今回公開された先行カットは、プールで水面に優雅にたゆたうシーン、ノスタルジーな民宿でのリラックスした表情を収めたシーン、バレエスタジオでのダンスシーン撮影前のストレッチ風景を追ったひとコマ。シチュエーションによって、女性像がクルクルと変わっていく圧倒的な表現力に、スタッフから感嘆の声が飛び交う撮影となった。

本田真凜 コメント

お外のプール!!!

7年間ガチで習っていた水泳をいかせる日が来ました!(笑)

超寒かったので全力平泳ぎをして温まりつつ、スタッフさんが足湯をご用意してくださり、「あったけ〜」な休憩を挟みながら、撮影では髪の毛が水の流れでどうしても上に伸びてしまい大爆笑。一番思い出な撮影でした!

<プロフィール>

2001年8月21日生まれ。京都府出身。2歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝等数々のタイトルを獲得。天性の華やかなスケーティングと表現力に加え、そのキュートで愛らしい容姿はリンク外でも人気を集め、Instagramのフォロワーは女子アスリートとしては異例の130万人を超える。2024年1月に現役引退。プロ転向後はフィギュアスケートを中心に活動の場を広げ、6月・7月にはアイスショー『Ice Brave』に出演する他、9月には自身初出演の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開予定。今後は様々な分野での活躍が期待される。

書誌概要

本田真凜1st写真集『タイトル未定』

造本:A4版 オールカラー144P

本体価格:2970円(税込)

発売日:2025年8月21日(木)

Amazon:https://amzn.to/3TvxOq7

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/18280654/?l-id=search-c-item-text-01

