ギブソンから新モデル『ギブソン レスポール・ミュージックシティ・スペシャル - 50thアニバーサリー』が発表された。70年代のマローダーへのオマージュを感じさせるニューモデルだ。 このモデルは、米国テネシー州ナッシュヴィルでギター生産を始めて50周年を記念したモデルで、ミュージック・シティと呼ばれるナッシュヴィルを象徴する創造性・伝統・プレイヤーの情熱へのオマージュが注がれているという。レスポールとマローダーからインスピレーションを得つつ、Music City Jr.(ミュージックシティ・ジュニア)の要素も取り入れたもので、軽量化されたソリッド・ポプラ・ボディに、プロSlimTaperファイルを採用したメイプルネック、ストライプド・エボニー製の22フレット指板、アクリル・ドット・インレイが施されている。ハードウェアはすべてクローム仕上げで、Nashville Tune-O-Matic ブリッジ、ストップバー・テイルピースはアルミだ。ピックアップはGibson 70s Tribute ハムバッカーを2基、マスターボリューム/トーンと3ウェイ・セレクターで直感的なコントロールが可能となっている。 グロス・ニトロセルロース・ラッカー・フィニッシュは、エボニー、ワインレッド、タバコバーストの3色展開で、50周年を記念したトラスロッド・カバーが装着され、プレミアム・ソフトシェルケースが付属する。3色それぞれ全世界650本限定生産だ。 「今年ギブソンがナッシュヴィルで(ギター生産を始めて)50周年を迎えるにあたり、『ミュージック・シティ・スペシャル』は、この街を特徴付ける創造性と個性を尊重するスピリットへのオマージュとして制作されました。このギターには、ギブソンUSA工場を開設して以来学んだ全てが詰まっていて、演奏する喜びを新たな形で表現したモデルです。」──マット・ケーラー(製品開発責任者) 「今回『ミュージック・シティ・スペシャル』を発表できることを大変誇りに思います。これは70年代のギブソン・マローダーと、その名前の由来となった “ミュージック・シティ”(ナッシュヴィル)へのオマージュです。現代のミュージシャンにとって、シンプルでありながら多機能で実用的な楽器です。」──ジム・デコラ(マスター・ルシアー) 『ギブソン レスポール・ミュージックシティ・スペシャル - 50thアニバーサリー』 【カラー】ワインレッド、タバコバースト、エボニー【参考価格】260,700円(税込)【発売開始時期】発売中https://gibson.jp/electric/les-paul-music-city-special-50th-anniversary

