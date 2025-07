8月11日に京都・KBSホールで開催されるHakubi主催イベント<京都藝劇2025>に、HakubiのフィーチャリングゲストとしてTAKUMA(10-FEET)の出演が決定した。 地元・京都の先輩としてTAKUMAや10-FEETを敬愛するHakubiにとって、そして両バンドのファンにとって特別な機会となる<京都藝劇 2025>。オープニングアクトを募集するなどの新たな試みも行われており、この日限りの特別なステージをぜひその目で確かめてほしい。 ◆ ◆ ◆ [片桐(Vo)コメント]京都藝劇を始めるきっかけの一つが10-FEETの主催する京都大作戦でした。こんなにも近くで大きな背中を感じられる事に感謝しています。受け継ぎたい心、受け継げますように。 ◆ ◆ ◆ <京都藝劇2025>2025年8月11日(月‧祝) 京都・KBSホールOPEN 14:00 / START 14:30出演:Hakubi / ULTRA /クレナズム / The Novembers / ストレイテナー / TETORA / No Fun / hananashi / 雪国主催:アームエンタープライズ / KYOTO MUSE / ポニーキャニオン / 清⽔⾳泉後援:α-STATION FM-KYOTO / FM802協⼒:Amazon Music / 専⾨学校ESP エンタテインメント⼤阪チケット:一般前売 5,800円 (税込) / 学生前売 4,800円 (税込)https://eplus.jp/kyotogeigeki25/ 【オープニングアクト募集】・応募期間7月9日(水) 12:00〜7月20日(日) 23:59※8月上旬に選考結果を発表予定 ・応募フォーム以下の応募フォームよりご応募ください。https://form.run/@ponycanyon-Ua0uSXvMxb1sbD5Xhkqt ・応募条件8月11日開催の「京都藝劇 2025」(京都・KBSホール)に出演可能な方メンバーのうち1名以上が京都府内の高校または大学の軽音部・軽音サークルに在籍していることオリジナル曲を演奏しているバンドであること国籍・性別・ジャンル・編成は問いません未成年の方は、保護者の同意を得た上でご応募ください […]

The post Hakubi主催<京都藝劇2025>にTAKUMA(10-FEET)ゲスト出演 first appeared on BARKS.