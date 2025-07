Serani Pojiが、「スマイリーを探して」のMVを本日公開した。 ◆Serani Poji 動画 「スマイリーを探して」は、2002年にリリースされたアルバム『ワンルームサバイバル』に収録されている楽曲で、2023年にサブスク・SNSで配信解禁されて以来、アニメや風景などのSNS動画のBGMなどに使用され、TikTokでは総再生回数27億回を越えるなど、世界中で注目されている。 本MVは、「スマイリーを探して」のサウンドクリエーターでもあるササキトモコの実の妹、ささきわかば(東京ハイジ)が手掛けている。YouTubeの他に、主要音楽配信サイトでも視聴可能なので、是非チェックしてほしい。 https://youtu.be/iUfT19ixWtg ◆ ◆ ◆ ◾️ササキトモコ コメントどこかに奇跡のように気が合う人が絶対いるに違いない!という気持ちは誰にでもあると思うんですよね。そして向こうも自分のことを探してくれてたとしたらこんな嬉しいことはないですよね。主人公に無事、スマイリーが見つかることを祈る!ハートフルなコーラスは猫沢エミさんとcuvacuvaの三辺貴生さんだったと記憶しています。 ◆ ◆ ◆ ■アナログ盤『one-room survival / ワンルームサバイバル』2025年6月25日(水)リリース 品番:CRJ-1029 定価:¥5,060(税抜価格 ¥4,600)クリアディープブルーヴァイナル仕様 ◆収録曲 SIDE A 1. ワンルームサバイバル / one-room survival 2. ラビットパニック / rabbit panic 3. スマイリーを探して / where is smiley? 4. ぴぽぴぽ / pipo pipo 5. ハッピーエンドがやってきた / happy end is coming SIDE B 1. ラブレイバー / LOVELABOR […]

