アーティスト・俳優として多彩なステージで活躍中の加藤和樹が7月9日(水)、神奈川・KT Zepp Yokohamaで<Kazuki Kato Live “GIG” Tour 2025 〜STILL GO !〜>のファイナル公演を行った。 ◆ライブ写真 幻想的なオープニングSEが流れる中、まずはバンドメンバーであるTHE DRASTICSのメンバーが登場。続いて姿を見せた加藤は落ち着いた表情でステージ中央にスタンバイし、自身の言葉で綴られた「君とずっと」を静かに熱く歌い始めた。出会えたことへの感謝や、これからも共に歩もうという思いを目の前にいるファンへ手渡すように歌を届ける。バンドメンバーのコーラスもあたたかく、ハートフルな幕開けとなった。 ところが、歌い終えた加藤が放った「Kazuki Kato Live “GIG” Tour 2025 STILL GO!へようこそ!」のひと言を皮切りにムードは一転。ツインギターが牽引する疾走感抜群の「Tell Me Why」から「Legend Is Born」とハードなナンバーが続き、ステージと客席のパワーがぶつかり合っている。 「来たぜ横浜!ファイナルです!盛り上がる準備はできてるか!」 最初のMCでは、すでに汗だくのファンに向かって水分補給を促しながら「今日は外の気温よりもさらに熱くなると確信してます!」と加藤。それぞれのキャラクターに触れながらバンドメンバーを紹介し、「来年は20周年。ここから更なる道のりになるようなツアーファイナルにしたい。燃え尽きる覚悟で挑んで来てください!」と熱く呼びかけた。 次のセクションは、初演から参加しているミュージカル『フランケンシュタイン』で怪物を演じ、感じた思いを込めた「I’ll be there」から。「Venom」ではジャケットを脱ぎ捨て、マイクスタンドを使って色気のあるパフォーマンスを見せ、自身作詞作曲の「セイテンノヘキレキ」では、混沌とした時代の中でも生命の灯火を絶やすことなく生きてゆくんだという強い思いを歌い上げた。 「最高の景色だな」と会場を見渡しながら、今回のセットリストについて「勢いのあるものにしたかった」と加藤。もちろんそこにはみんなで盛り上がれるものやハードなロックサウンドなどの意味もあると思うが、MCで何度も口にしていた「20周年に向けて」のモチベーションやポジティブなエネルギーを爆発させていきたいという、精神的な面からの選曲になっているようにも思えた。 次に披露された最新曲「Chocolate」も、音源で聴くと側で寄り添ってくれているように感じていたが、ライブではポップなダンスチューンとしての一面が輝き、体感する楽しさが際立つ1曲になっていたし、今回のツアータイトルになっている「Still GO!」も音源以上の勢いが感じられた一方で、クラップや手振り、コール&レスポンスなどみんなで楽しむパーティーチューンの要素を担っていた。「Flaming Ice」、「DRIVE ME WILD」、「マシマシLove Call」と濃厚かつアッパーな楽曲が続いたゾーンにも通じることだが、がむしゃらな勢いではなく、みんなを巻き込みながら生まれるエネルギーで20周年に向け前進したいんだという加藤の思いが込められたセットリストだということが伝わる構成になっていた。 「まだまだ行くぜ!」とさらにアクセルを踏み込んだ14曲目は、このファイナルのみで披露された「灼熱フィンガーでFEVER!」。2名のライブスタッフも登場し、ステージも客席も一丸となってのお祭り騒ぎだ。かなりのテンションで暴れ回ったにも関わらず、短いMCを挟んで最後のセクションへ。「Blue Monday」ではノンストップのジャンプで盛り上がり、「痩せていけよ、お前ら!夏が来るぞ!」と気合いを入れて突入した「BEACH」では、タオルを振り回しながら突然、加藤がステージから飛び降り、客席フロアを一周。この曲で恒例となっている水鉄砲を使った演出は会場NGとなったため叶わなかったが、嬉しいサプライズに会場は大いに盛り上がっていた。限界を超えていくんだという気概を漲らせた「HERO」、そして「Shining Star」ではミラーボールが回り始め、汗だくになったみんなの笑顔をさらに輝かせる。本編は、自分らしく生き、自分だけの答えに辿り着いて見せろという熱いメッセージが込められた「Answer」で締めくくられた。 「みんなの声、届きました!ありがとう!」 アンコールで登場した加藤は嬉しそうな表情でまず感謝を伝え、改めて信頼するTHE DRASTICSのメンバーを紹介。そしてライブの模様を収録している複数のカメラに触れ、「これは僕の老後の楽しみに(笑)」と笑いを取りつつ、この横浜公演などがCS衛星劇場で5夜連続オンエアされることがアナウンスされた。また、20周年を迎える2026年は4月のファンクラブイベントを皮切りに、6月からは初の47都道府県を1人で”御礼行脚”するツアーを開催することも発表。「これまでは会いにきてくださいと言っていたけど、ぜひ地元で待っていてください!」という加藤の言葉に大きな歓声が沸き起こっていた。他にも、来年は初のオーケストラミュージカルコンサートや恒例のGIGツアーなど5タイトルの公演を行うということで、加藤ならではの多彩な音楽スタイルを堪能できるアニバーサリーイヤーになりそうだ。 嬉しい情報が続々と解禁されたところで、「まだ腕は上がるか!」と熱血的指導で「Ultra Worker」へ。ちなみにこのファイナルは水鉄砲演出のNGを受け、急遽「断捨離・ダイエットコース」と銘打たれていたわけだが、気合いの入ったファンは腕だけでなくテンションとしても爆上がりのまま。タオルを回しながらハッピーなムードで盛り上がり、「夢追人」そして思いを込めた「REbirth」でエンディングを迎えた。 「また全国で会いましょう!」 深々と頭を下げた加藤は、メンバーを送り出した後、会場を嬉しそうに見渡しながら「20周年、一緒に楽しみましょう!ありがとうございました!」とマイクを使わずに挨拶。ステージを後にしながら突き上げていた拳には、各地でパワーをくれたみんなへの感謝と、ライブに対する確かな手応えを胸に来年へと向かう加藤の自信が漲っているように感じられた。 取材・文◎山田邦子写真◎源 賀津己、宮川舞子 セットリストM-1 君とずっとM-2 Tell Me WhyM-3 […]

