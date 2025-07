XinUが、本日キングレコード / HEROIC LINEより初のメジャーリリースとなる配信シングル「Monday to Friday」を発表した。 ◆XinU 動画 この楽曲には、「忙しさに押しつぶされそうになる日々の中でも、ちょっとした楽しみや誰かとの約束があれば前に進める」という、XinU自身の等身大の思いが込められており、現代を生きるすべての人に向けたメッセージソングとなっているとのこと。また、「月曜日から金曜日まで頑張れば、また君に会える」という想いを込めた、日常に寄り添うラブソングでもあるという。 MVはショートドラマ仕立てで、XinUの思いが丁寧に描かれている。若手俳優・河村花、そして藤本由伸が出演し、若い2人が“日常の楽しみや約束”を胸に、忙しい日々の中で小さな幸せを感じていくストーリーが展開される。こちらのMVは7月16日20時からXinUのオフィシャルチャンネルにてプレミア公開となる。 さらに、翌週21日から25日までは「Monday to Friday」にちなみ、XinU初となる5日間連続のライブ配信がスタートする。曜日毎にテーマを決め、ライブとトーク、さらにゲストを迎えた5日間となるという。詳しいスケジュールはXinUのオフィシャルHPにて発表される。 また、新たなWebキャンペーンプラットフォーム「NewLoクエスト」とのコラボ企画も実施中だ。オンライン上でXinUの活動を応援すると、オリジナルグッズが当たるチャンスも。 なお、8月3日には下北沢ADRIFTにてXinU主催の都市型プチ音楽フェス<XinU presents Collective vol.3>の開催も決まっており、Tonun、Machael Kanekoらの出演が決まっている。チケットは残りわずかなので、ぜひチェックしていただきたい。 ◾️新曲「Monday to Friday」 2025年7月16日(水)リリースhttps://xinu.lnk.to/MontoFriPR ◾️<XinU presents Collective MUSIC / ART / POP UP! Market>日程:2025年8月3日(日)場所:下北沢ADRIFT(東京都世田谷区北沢 3-9-23)時間:マルシェオープン 12:00~OPEN 15:00 / START15:30 ◆チケットLive Pocket:https://t.livepocket.jp/e/sfyq-e-plus:https://eplus.jp/sf/detail/4143290001-P0030004P021001?P1=0175 関連リンク ◆XinU オフィシャルサイト◆XinU オフィシャルX◆XinU オフィシャルInstagram◆XinU オフィシャルYouTubeチャンネル◆XinU オフィシャルTikTok

