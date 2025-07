独占コメント到着！PAX JAPONICA GROOVE、16作目のオリジナルアルバム「Another beyond」リリース

前作「UNVOID」から1年。活動20年目に突入したPAX JAPONICA GROOVEによる、16作目となるオリジナルアルバム「Another beyond」がリリースされた。

今回のアルバムは、高揚感あふれるピアノハウス「Fizz」「Sky beyond」に始まり、「Spread your wings」「Never be」といった煌びやかなボーカル曲、そしてエモーショナルな展開に三味線が融合するPAXならではのサウンドスケープとなる「Far east phantom」など、多彩なピアノサウンドを収めながらも、一貫して“空に突き抜けるような爽快さ”と“さらなる前へと進むエネルギー”に満ちた一作となっている。

オリジナル11曲に加え、「Eternity」のExtended Mixと前作「UNVOID」から「Ready to be」のSped Upバージョン、また、ボーカル曲のインストバージョン含む全16曲を収録。

なお、CD特典として、ジャケット内に記載されたQRコード及びリンクより、ハイレゾデータ(48khz32bit float)がダウンロード可能とのことだ。

【PAX JAPONICA GROOVE コメント】

PAX JAPONICA GROOVEというアーティスト名でファーストシングルをリリースさせて頂いてから今年でなんと20年という年月が経ちました。これは本当に奇跡的なことであり、これまで応援頂いてきた全ての皆様に心から感謝を申し上げます。今作「Another Beyond」は、ジャケットや映像も含めて、とにかく爽やかに、清々しい気持ちになれるサウンドをという気持ちで作っておりました。是非、この夏のBGMにしていただけたら嬉しく思います。

【収録内容】

「Another Beyond」

1.Fizz2.Sky beyond3.Spread your wings4.Never be5.Windy6.Days of youth7.Far east phantom8.Eternity9.Dream away10.Prism11.Way to light12.Eternity(Extended Mix)13.Ready to be(Sped Up)14.Spread your wings(Instrumental)15.Never be(Instrumental)16.Way to light(Instrumental)

OPD-20232850円(税込)