Intel第8〜11世代CPU向けチップセットを搭載した古いGIGABYTE製マザーボードにメモリ破損の脆弱(ぜいじゃく)性があることが分かり、GIGABYTEが修正パッチを配布しました。該当するマザーボードを所持している人はBIOSアップデートが推奨されています。Multiple SMM memory corruption vulnerabilities in SMM module | Security & Technical Advisory - GIGABYTE Global

https://www.gigabyte.com/Support/Security/2302If you're using an Intel 8-11th Gen CPU with a Gigabyte motherboard, update your BIOS to protect from a newly discovered vulnerability | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/hardware/motherboards/if-youre-using-an-intel-8-11th-gen-cpu-with-a-gigabyte-motherboard-update-your-bios-to-protect-from-a-newly-discovered-vulnerability/GIGABYTEによると、GIGABYTEまたはAORUSブランドで発売された一部のマザーボードで使用されているシステム管理モード(SMM)モジュール内に、複数のメモリ破損の脆弱性が存在するとのこと。これらの脆弱性が悪用されると、ローカルアクセス権限を持つ攻撃者が、高権限のSMM環境内で権限を昇格させたり、任意のコードを実行したりする可能性があります。該当するIntelプラットフォームとBIOSアップデートのリリーススケジュールは以下の通りです。これらのチップセットを搭載したGIGABYTEまたはAORUSブランドのマザーボードは、BIOSアップデートが推奨されています。プラットフォームBIOSアップデート リリーススケジュールIntel H1102025年6月Intel Z170, H170, B150, Q170サポート終了Intel Z270, H270, B250, Q270サポート終了Intel Z370, B365サポート終了Intel Z390, H310, B360, Q370, C2462025年6月Intel Z490, H470. H410, W4802025年6月Intel Z590, B560. H510, Q5702025年6月上記チップセットはIntel第8〜11世代CPU向けに作られたものです。この世代のCPUを使っている人は確認が推奨されます。大抵のマザーボードは搭載するチップセットを明らかにしているので、購入履歴等から確認してください。Amazon.co.jp: GIGABYTE Z590 AORUS ULTRA Rev.1.0 マザーボード ATX [Intel Z590チップセット搭載] MB5266 : パソコン・周辺機器