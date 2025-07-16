¡Ö¤Ï¤ÄÎø¡×ÂçÃÀ±éµ»¤«¤é50Ç¯¡Ä72ºÐ¡¢¿Î²Ê°¡µ¨»Òà¥¨¥ì¥¬¥ó¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ìµ¤ÉÊ¤ÈÈþËÆ¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×
¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¾Ð¤ßÉâ¤«¤Ù
¡¡½÷Í¥¤Î¿Î²Ê°¡µ¨»Ò(72)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤Î¼ýÏ¿¤Î°áÁõ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤È»ç¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ø¥¢¡¼¤Ç±¦¼ê¤òËË¤Ë´ó¤»¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¤¸µµ¤¤Ê»ÅÁð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°¡µ¨»Ò¤µ¤ó¤â¤ª¾¤¤·Êª¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ìµ¤ÉÊ¤ÈÈþËÆ¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖåºÎï¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª¤Í¤¤¤µ¤ó¡¡¼ã¤¤¸µµ¤¤Ê»ÅÁð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Î²Ê¤Ï1972Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤ª¾îÍÍ½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿75Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¤Ï¤ÄÎø¡×¤ÇÂçÃÀ¤Ê±éµ»¤òÇ¯¾å¤Î½÷À¤ò¹¥±é¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î¾¾Êý¹°¼ù¤µ¤ó(µýÇ¯74)¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î2ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÇË¶É¤ò·Ð¸³¡£Éã¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î½½ÂåÌÜ ´ä°æÈ¾»ÍÏº¤µ¤ó(µýÇ¯84)¡¢»Ð¤Ï½÷Í¥¤Î´ä°æÍ§¸«¡£