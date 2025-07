地球温暖化は2010年頃から急激に加速しており、「明らかに自分が子どもだった時代より今の方が暑い」と感じている人も多いはず。もちろん、地球温暖化の主要な原因は人為的な温室効果ガス排出ですが、そこに「中国をはじめとする東アジア諸国の大気汚染改善」が加わることで、地球温暖化がさらに加速している可能性があるとの研究結果が発表されました。East Asian aerosol cleanup has likely contributed to the recent acceleration in global warming | Communications Earth & Environment

https://www.nature.com/articles/s43247-025-02527-3Cleaner air in east Asia may have driven recent acceleration in global warming, our new study indicateshttps://theconversation.com/cleaner-air-in-east-asia-may-have-driven-recent-acceleration-in-global-warming-our-new-study-indicates-260601人間は18世紀半ばの産業革命をきっかけに化石燃料を大量に使用するようになり、その過程で温室効果ガスである二酸化炭素の排出量も増加していきました。その結果、大気中の二酸化炭素濃度は産業革命前の280ppmから、記事作成時点では420ppmほどにまで上昇し、これが地球温暖化の原因となっています。ところが、2010年以降はそれ以前と比較して地球温暖化の進行が速くなっており、気候科学者らもその理由についてはよくわかっていませんでした。過去の研究では、大気汚染対策を進めた海運業界からの硫黄排出量が減り、これが地球温暖化を加速させていた可能性があると報告されています。これは、二酸化硫黄などの大気汚染物質からなるエアロゾルには、太陽光を遮ったり雲の反射率を高めたりする効果もあるためです。海の大気汚染の減少が皮肉にも「地球温暖化を加速」させてしまった可能性がある - GIGAZINEしかし、海運業界による硫黄排出の規制強化は2020年に始まったばかりであり、2010年〜2020年における地球温暖化の加速を説明するには不十分です。新たに、ノルウェーの国際気候・環境研究センターで上級研究員を務めるビョルン・サムセット氏らの国際的研究チームは、「東アジア諸国、特に中国の大気汚染改善が地球温暖化の加速に関連しているのではないか」という仮説を立てて研究を行いました。近年の中国は厳格な環境対策によって大気汚染の改善に成功しており、2013年からの10年間で北京における微小粒子状物質(PM2.5)が66.5%、二酸化窒素が58.9%、二酸化硫黄が88.7%も減少したと報告されています。サムセット氏らは、東アジア全体で見ても二酸化硫黄排出量は2013年から75%削減されており、これは地球温暖化が加速した時期と一致すると指摘しています。研究チームは、世界中のチームが作成した8つの気候モデルを利用して、160回にわたるコンピューターシミュレーションを実施。東アジアにおける大気汚染改善が地球の気温や降水パターンに及ぼす影響を定量化し、地球温暖化との関連性を分析しました。分析の結果、東アジアにおける大気汚染改善により、約0.07℃の地球温暖化が余計に進行していることがわかりました。これは、1850年以降に上昇した約1.3℃と比較すると小さなものに思えますが、地球全体の気候パターンに影響するエルニーニョ現象などによる年ごとの変動を取り除けば、2010年以降の地球温暖化の加速を説明するには十分です。これまでの長期的な傾向に基づけば、2010年以降の気温上昇は約0.23℃と予想されていましたが、実際の気温上昇は約0.33℃に達しました。この0.1℃の余計な上昇は、東アジアにおける大気汚染改善によっておおむね説明できるそうで、ここに海運業界の硫黄規制強化などその他の要因も関連しているとのこと。サムセット氏らは、「大気汚染はそれ自体が太陽光を反射したり、雲の性質を変えてより多くの太陽光を反射させたりすることで、冷却効果をもたらします。東アジアの大気汚染改善は、東アジアにおける大気汚染による遮光効果を減少させるため、地球全体の気温に影響を及ぼします。また、北太平洋を渡る汚染物質の量が減少するため、東太平洋の雲が反射する太陽光の量も減らします」と述べました。今回の研究でシミュレートされた北太平洋における変化のパターンは、人工衛星によって観測されたパターンとも一致しているとのこと。また、東アジアの風下にあたる北太平洋において比較的強い温暖化が発生している理由も、東アジアの大気汚染改善が影響しているからだと考えられます。もしかすると、「大気汚染が改善すると地球温暖化が加速するなら、大気汚染はそのままにしておいた方がいいのでは」と思う人もいるかもしれません。しかし、大気汚染は人間にとって最も深刻な健康リスクだと指摘されており、人間の健康状態や寿命を改善するためにも大気汚染改善は重要です。人間の健康に対する最大の脅威は「ウイルスではない」との主張、最も人間の寿命を縮めているものとは? - GIGAZINEサムセット氏らは、「地球温暖化の主な原因は依然として温室効果ガスの排出であり、大気汚染の改善は必要なものでした。大気汚染の改善はさらなる温暖化を引き起こしたのではなく、むしろ異常気象やその他の気候変動による影響から私たちを一時的に守ってきた人工的な冷却効果を失わせたのです。地球温暖化は今後数十年にわたって続くでしょう。私たちが過去に排出してきた、そして将来排出する温室効果ガスは、何世紀にもわたって気候に影響を与えるでしょう。しかし、大気汚染はすぐに大気から失われるため、冷却効果が失われたことによる地球温暖化の加速は、一時的なものにとどまる可能性があります」と述べました。