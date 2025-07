エスプレッソを贅沢に使ったモカソフト！佐久平珈琲(さくだいらこーひー)佐久平PA上り店

佐久平尾山開発は、2025年7月25日(金)、上信越自動車道「佐久平パーキングエリア(上り線)」に、本格派珈琲スタンド「佐久平珈琲」の2号店をオープンします。

佐久平珈琲(さくだいらこーひー)佐久平PA上り店

所在地 :上信越自動車道「佐久平パーキングエリア(上り線)」内

オープン日 :2025年7月25日(金)

営業時間 :11:00〜18:00

提供メニュー:佐久平珈琲オリジナルブレンドコーヒー、カフェラテ、

エスプレッソ、モカソフト、ほかドリンク各種

2024年に下り線にオープンした1号店は、「高速道路でこのクオリティはうれしい」「サービスエリアの楽しみが増えた」などSNSでも話題を集め、旅の途中に立ち寄るリピーターが増加中。

特に人気を集めているのは、エスプレッソを贅沢に使ったモカソフトと、コクのあるカフェラテ。

上質な味わいと、シンプルながら洗練された店舗デザインが高く評価されています。

■「帰り道でも飲みたい」の声に応えて、上り線にも出店

「下り線で飲んだコーヒーが美味しくて、帰り道でも立ち寄りたかった」「上り線にもあればいいのに」

──そんなお客様の声を多数いただき、今回上り線にも出店する運びとなりました。

コーヒーはオリジナルブレンドを使用し、ドリップ・エスプレッソ共に香り高く仕上げています。

下り店と同じメニューを展開し、人気のドリンクやスイーツが上り線でも気軽に楽しめます。

モカソフト

エスプレッソマシン

