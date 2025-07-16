£É£Î£ÉÅÄÅç¾¸ã¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃµ¤·¡È¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡É¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¥é¥Ã¥×¤Î¿¼¤ß¡ÄÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥É¥¹¸ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£É£Î£É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡¢Âè£·ÃÆ¤Ïµæ¶Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎÅÄÅç¾¸ã¡Ê£²£¶¡Ë¡£Àè·îÈ¯Çä¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ï£Ò£É£Ç£É£Î¡×¤Ë¤Ï¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¥»¡¼¥ë¥¹¤Ç¡¢Á´¤Æ£Í£É£Î£É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Ö£Ð£é£î£å£á£ð£ð£ì£å¡¡£Ê£õ£é£ã£å¡×¤Ç½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥³¥ì¥ª¡Ê¿¶¤êÉÕ¤±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡££¹·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¥É¡¼¥à¸ø±é¤ä¥é¥Ã¥×¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡£¶·î£²£µÆü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿£³ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ï£Ò£É£Ç£É£Î¡×¤Ï½é½µ¥»¡¼¥ë¥¹¤Ç£²ºîÌÜ¤Î¡Ö£Í£Á£Ô£Ã£È¡¡£Õ£Ð¡×¤Î£³£°ËüËç¤òÄ¶¤¨£´£µËüËç¤òÆÍÇË¡££É£Î£É¤È¤·¤Æ½é½µºÇ¹âÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢È¯ÇäÁ°¤Ï¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ø£Ì£Ï£Õ£Ä¡Ù¤ä¡Ø£×£Í£Ä£Á¡Ê£×£è£å£ò£å¡¡£Í£ù¡¡£Ä£ò£õ£í£ó¡¡£Á£ô¡Ë¡Ù¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡Ø£Ä£Ï£Í£É£Î£Á£Î£Ã£Å¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡ØÁ°²ó¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤éËç¿ô¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ø¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸ý¤«¤é½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤é¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢£Í£É£Î£É¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤ë¤Î¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥³¥ì¥ª¡Ê¿¶¤êÉÕ¤±¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¾å¥á¥ó¥Ð¡¼£²¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¥³¥ì¥ª¤ÏËÍ¤È¡ÊÀ¾¡ËÞ«¿Í¤È¡ÊÌÚÂ¼¡ËËïºÈ¤Î£³¿Í¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ£²¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥µ¥Ó¤È¥×¥ì¥³¡¼¥é¥¹¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¤½¤³¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢£²¿Í¤È¤â¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡££Í£Ö¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ï¡Ø¤ª¤Ã¡Á¡¢¤³¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¹·î¡Ê£±£³¡Á£±£µÆü¡Ë¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡¦¥Ê¥´¥ä¤Ç¤Î£³£Ä£Á£Ù£Ó¤¬¹µ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££Ê£Ï£±¤µ¤ó¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ïµ¤µå¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø£Í£É£Î£É¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤Ç¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÅÄÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ï¥é¥Ã¥×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤Ï´Ú¹ñ¤ÇËá¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Îý½¬À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¥é¥Ã¥×¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£²Î¤è¤ê¤â¥é¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¡¢¥ê¥º¥à¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÏÍÄÃÕ±à¤«¤éÏÂÂÀ¸Ý¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ËÀèÀ¸¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡Ø¥é¥Ã¥×¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ë¤â¤Î¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¼ø¶È¤â°ì±þ¤¹¤ë¤±¤É¿ÍÀ¸ÁêÃÌÅª¤ÊÏÃ¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤³¤Ç¥é¥Ã¥×¤Î¿¼¤ß¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥Ã¥×¤ÎºÍÇ½¤Ï¡Ö£Ð£Ò£Ï£Ä£Õ£Ã£Å¡¡£±£°£±¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ó£Å£Á£Ó£Ï£Î£²¡×¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤ÇÀ¾¡¢ÃÓºêÍý¿Í¤È¡Ö¥É¥¹¸ñ¶æ³ÚÉô¡×¤Ç¡Ö£Î£ï£â£ï£ä£ù¡¡£å£ì£ó£å¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î£³¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¥ï¥±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó¥¯¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢£³¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î£É£Î£É¤Î¥é¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡ÅÄÅç¤Ë¤Ï¡È¥É¥¹¸ñ¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌ´¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¹¸ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï£³¿Í¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÍ¤Î´õË¾¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½£É£Î£É¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö³¤³°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡££Ê£Ï£±¤µ¤ó¤¬³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤ÇËÍ¤é¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÌäÂê¤Ï¸½ÃÏ¤ËËÍ¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÊý¤â·ë¹½Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤Ê¤é¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤«¤Ê¡Á¡£Íý¿Í¤Ï¥¿¥¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ËËÞ¤ÏÃæ¹ñ½Ð¿È¡£ËÍ¤é¤â¤è¤¯´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÀµÄ¾¤Ç¼õ¤±Åú¤¨¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤¿Âç¿Í¡£¤³¤ì¤¬¼èºà¤Ç´¶¤¸¤¿¡È¤¿¤¸¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤À¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥É¥¹¸ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¸«¤¿¤¤¡£¡¡¡Ê¹ñÊ¬¡¡ÆØ¡Ë
¡¡¢¡ÅÄÅç¡¡¾¸ã¡Ê¤¿¤¸¤Þ¡¦¤·¤ç¤¦¤´¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£±£°·î£±£³Æü¡¢Åìµþ½Ð¿È¡££²£¶ºÐ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡£·ÝÎò¤¬Ä¹¤¯¿®Íê¤â¸ü¤¤°ìÊý¡ÖÉÔ»×µÄ¥¯¥ó¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î°ìÌÌ¤â¡£ÆÃµ»¤ÏÏÂÂÀ¸Ý¡£¿ÈÄ¹£±£·£¹¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿£Á¡£
¢¡ÅÄÅç¾¸ã¤¬¸«¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¢¡
¡¡¢§ÃÓºêÍý¿Í¡Ê£²£³¡Ë¡ÖÍý¿Í¤Ï¼þ¤ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ÆË«¤á¾å¼ê¡£Í¥¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±ÅÙ¹ç¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¢§Èøºê¾¢³¤¡Ê£²£¶¡Ë¡Ö¾¢³¤¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¿¿ÌÌÌÜ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇº¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ®¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢§ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ê£²£·¡Ë¡ÖËïºÈ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤È¸µµ¤½Ð¤ë¡£´Å¤¨¤óË·Åª¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢½Ð¤ë»þ¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ä´ÏÂ¤¬¼è¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡×
¡¡¢§¸åÆ£°ÒÂº¡Ê£²£¶¡Ë¡ÖÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²¿¤«°ì¤Ä¤òÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÂ³¤±¤ë¡£¹Í¤¨Êý¤â¹ÔÆ°¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¢§º´ÌîÍºÂç¡Ê£²£´¡Ë¡ÖÍºÂç¤Ï¾ð¿¼¤¤¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤ó¤Çµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¿©»ö¤·¤¿¤¤¤ó¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¢§µöËËÞ¡Ê£²£·¡Ë¡ÖËËÞ¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬°ìÈÖÄ¹¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤â¹áÀî¸ø±é¸å¡¢£²¿Í¤Ç¾®Æ¦Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¢§¹âÄÍÂçÌ´¡Ê£²£¶¡Ë¡ÖÂçÌ´¤Ï»×Î¸¿¼¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤â¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¡£ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¯¤ì¤¿¤êµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¢§À¾Þ«¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¡ÖÞ«¿Í¤Ë¤ÏÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤ä¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¢§Æ£ËÒµþ²ð¡Ê£²£µ¡Ë¡Öµþ²ð¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£Ì¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤âº£¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ïÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¢§¾¾ÅÄ¿×¡Ê£²£²¡Ë¡Ö¿×¤Ï¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤±¤É¿Í»×¤¤¤Ç¾ð¤â¤¢¤ë¡£°ìÈÖ¼ã¤¯¤Æ³ëÆ£¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×