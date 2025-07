淀屋橋odonaでは、2025年7月18日(金)〜9月30日(火)の期間中、「PREMIUM GOURMET CAMPAIGN」を開催します。

淀屋橋odona「PREMIUM GOURMET CAMPAIGN」

■実施期間

第1弾:2025年7月18日(金)〜8月31日(日)

第2弾:2025年9月1日(月)〜9月30日(火)

(1) 淀屋橋odona 公式Instagramを「フォロー」&対象投稿に「いいね」で豪華お食事券がもらえる

【1】淀屋橋odona 公式Instagramをフォロー

【2】対象の投稿に「いいね」でエントリー完了

淀屋橋odonaでは、2025年7月18日(金)〜9月30日(火)の期間中、「PREMIUM GOURMET CAMPAIGN」を開催。

期間中は、淀屋橋odona公式Instagramを「フォロー」&対象投稿に「いいね!」していただいた方の中から、伝統と進化のフランス料理「プレスキル」1万円分お食事券(第1弾)や、注目の中国料理「atelier HANADA by森本」5,000円分お食事券(第2弾)が当たるプレゼントキャンペーンを実施。

さらに、対象の飲食店舗では施設公式Instagramのフォロー画面を提示すると、ドリンク1杯無料などのお得な特典も受けられる「その場でうれしいプレゼント」も用意。

夏のひとときを、プレミアムに楽しめます。

佐々木シェフ

atelier HANADA by森本(料理イメージ)

花田シェフ

■景品内容:

・第1弾:プレスキル お食事券1万円分 × 10名様

・第2弾:atelier HANADA by森本 お食事券5,000円分 × 20名様

(2) 対象の飲食店舗で淀屋橋odona 公式instagramフォロー画面を提示してお得な特典をゲットしよう

淀屋橋odona 公式Instagramのフォロー画面を対象の飲食店舗にご提示いただくと、お得な特典を先着でプレゼント。

【第1弾 対象店舗】

旬和席 うおまん:

【平日ランチタイム 11:00〜15:00(L.O.14:30)】牛丼注文でトッピング(生たまご)サービス〈各日先着20名〉

Yellow Ape Craft - The Bottle Shop & The Kitchen -:

【日・祝日 限定】ビール酵母を使った美味しいフライドポテト30%増量〈各日先着20名〉

グッドスプーン:

【日〜木 限定】お一人様3,500円(税込)以上の店内ご飲食で、ドリンク一杯サービス※一部除外あり

【第2弾対象店舗】

ベトナム料理 インドシナ:

お一人様3,300円(税込)以上の店内ご飲食で、ソフトドリンク一杯サービス

※一部除外あり

串あげもの 旬s:

【ディナー 17:00〜23:00(L.O.22:00)【日・祝】17:00〜22:00(L.O.21:00)※連休の場合、中日のみ 17:00〜23:00まで営業】おまかせコース注文で、串あげ1本サービス

玄米&やさい食堂 玄三庵:

お食事注文で、飲む野菜サラダ(ジュース)ミニサイズサービス〈各日先着10杯〉

所在地 :〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1

アクセス:地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅直結(10号出口)

京阪本線「淀屋橋」駅 3番出口から徒歩1分

地下鉄堺筋線「北浜」駅 2番出口から徒歩8分

営業時間:●ショップ:11:00〜20:00 ※店舗により異なります。

●レストラン:11:30〜23:00(土日祝 〜21:30)

※店舗により異なります。

●休館日:店舗によっては臨時休業をいただく場合があります。

各店舗の営業日、営業時間は各店舗へ確認してください。

外観

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 総額20万円のお食事券をプレゼント!淀屋橋odona「PREMIUM GOURMET CAMPAIGN」 appeared first on Dtimes.