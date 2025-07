台湾の魅力を発信！したいことぜんぶ！ビビビビ！台湾 in神戸

台湾観光庁・台湾観光協会は、2025年6月28日(土)〜29日(日)に神戸ハーバーランド スペースシアターにて「したいことぜんぶ!ビビビビ!台湾 in神戸」を開催しました。

したいことぜんぶ!ビビビビ!台湾 in神戸

昨年に引き続き神戸での開催となったこのイベントは、入場無料で台湾マルシェブースや、ワークショップ、ステージではトークショーやアーティストによるパフォーマンスを披露。

また、事前にオンライン実施したアンケートに答えると先着でオリジナル台湾グッズをプレゼントする企画のほか、各ブースを回ってスタンプを集めると豪華景品が当たる抽選に参加できる企画では、会場内に点在する異なるスタンプを複数回押すことで絵柄が完成する「重ね押しスタンプラリー」も実施しました。

夏の旅行シーズンを前に、台湾に旅行に行った気分を味わえるとして、来場者の方からも好評のお声をいただき、大盛況のうちに終了しました。

■台湾を満喫できるマルシェ

台湾発の人気の食雑貨セレクトショップで、あべのハルカス近鉄本店内に店舗を構える「神農生活」が会場内に出展。

台湾ご当地調味料や食品、パイナップルケーキなどのお菓子類、台湾コーラとして知られる「黒松沙士」、アップルサイダーの「蘋果西打」を販売。

■台湾の観光スポットや最新情報を紹介

台湾のホテルや台湾と日本を結ぶ航空会社、花蓮県、屏東県など台湾現地の観光庁などがブースを出展。

ステージでは観光庁のスタッフから、リアルな台湾観光の現状や最新情報を紹介。

そして、台湾にまつわるクイズ大会では、正解すると台湾のイラストが描かれたマスキングテープがプレゼントされたほか、豪華プレゼントが当たるなど会場は大変盛り上がりました。

女優の宮内ひとみさん

■女優の宮内ひとみさんをゲストに迎え、トークショーを開催

テレビドラマなどで活躍中の女優の宮内ひとみさんは台湾に留学経験があり、中国語でドラマ出演も果たすなど、語学が堪能。

トークショーの冒頭では中国語で自己紹介を披露したほか、宮内さん自身が感じる台湾の魅力をお話しくださいました。

左)斉藤雪乃さん 右)村上悠太さん

■タレント斉藤雪乃さんと、鉄道写真家村上悠太さんによるトークショー

昨年に引き続き、主に関西圏のテレビ番組やラジオを中心に活躍する、鉄道大好きタレント斉藤雪乃さんと、訪台経験豊富な鉄道写真家村上悠太さんがトークショーに登場。

2025年は斉藤さんが約7年ぶりに1泊2日で台湾を訪れ、その時に出会った魅力的な台湾ドリンクや、台湾新幹線や台湾鉄道を乗り継いで出会った台湾の魅力を、村上さんによる本トークイベント用に撮り下ろした数十点に及ぶ写真を交えつつ、お話ししてくださいました。

左)「留聲姫」 右)サンディーさん

■台湾音楽ステージ

台湾の伝統楽器と現代的な音楽スタイルを融合させた、台湾の音楽シーンでも珍しいスタイルが魅力の音楽グループ「留聲姫」が台湾から来日。

ユニットのオリジナルソングを披露した他、日本のアニメーションテーマ曲も演奏し、竹笛、琵琶、琴に二胡とエレキギターなどを合わせた、この会場でしか聞くことのできないオリジナルコラボレーションで会場を魅了しました。

さらに、YouTubeチャンネル登録者数約3万4千人の人気台湾人シンガーソングライター、サンディーさんは、音楽と映像プロデューサーとして活躍し、台湾観光をする上のポイントを、ユニークなイラストとトークで来場者にガイド。

また、自身が制作したミュージックビデオに合わせて、台湾や台湾華語をモチーフにしたオリジナルソングを披露しました。

