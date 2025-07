“飾る模型”から“飛ばす模型”へ！ジーフォース「UH-60 INCR(ユーエイチロクマル・アイエヌシーアール)」

ジーフォースは100g未満の本格スケール電動ヘリコプター「UH-60 INCR(ユーエイチロクマル・アイエヌシーアール)」を2025年7月26日(土)よりRC専門店、オンラインショップ等で発売します。

ジーフォース「UH-60 INCR(ユーエイチロクマル・アイエヌシーアール)」

発売日 :2025年7月26日(土)

品番 :GB400

JAN :4580416464000

価格 :19,910円(税込)

機体寸法:全長265mm、全高72mm

総重量 :98g

飛行時間:約8分

付属品 :UH-60 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Po、バッテリー、

USB充電ケーブル、予備パーツ(ローター、ブレード・テールブレード・

メインギア)、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、

ディスプレイスタンド、ランディングパッド、取扱説明書

必要な物:送信機用単三電池×6本

対象年齢:14歳以上

ジーフォースは100g未満の本格スケール電動ヘリコプター「UH-60 INCR(ユーエイチロクマル・アイエヌシーアール)」を2025年7月26日(土)よりRC専門店、オンラインショップ等で発売。

【ディスプレイモデル並の精密ディティール】

米軍や自衛隊など、世界中で活躍する多用途戦術ヘリコプター「UH-60 Black Hawk」を1/48スケールで再現。

機体カラーは、海上作戦仕様の「シーホーク」をイメージしたブルーグレー仕様。

機体各部のモールド、リベット、センサー類などをインジェクション成形で精密に再現されています。

ディスプレイモデル並の精密ディティール

【重量わずか98gの軽量マイクロRCヘリ】

プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。

航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がありません。

手軽に楽しめる本格RCヘリとして、キャンプの休憩時間やアウトドアレジャーのお供に、室内外問わず楽しめます。

キャンプの休憩時間やアウトドアレジャーのお供に

【高出力・高効率ブラシレスモーターを搭載】

メインモーターには、小型機ながらも高出力を発揮するブラシレスモーターを搭載。

高い応答性と優れた静粛性により、滑らかなホバリングから素早い上昇・旋回までを安定して実現します。

UH-60 INCRフライトイメージ

UH-60 INCR セット内容

必要なものが全て入ったオールインワンパッケージ

専用ディスプレイスタンドが付属

飾って楽しめる専用ディスプレイスタンドが付属

■製品特徴

・エアインテークや機体表面のリベットをインジェクション成形でリアルに再現

・メインモーターに高出力・高効率ブラシレスモーターを搭載

・高電圧3.8VハイボルテージLiPoによりパワフルなフライトを実現

・可変ピッチ機構の採用により、繊細なホバリングやアグレッシブな上昇下降が可能

・実機を彷彿させる後退角のついた4枚ローターブレード仕様

・気圧センサによる自動高度維持機能により、離陸も着陸もワンキー操作で簡単に

・操作モードの切り替え可能な、技術適合証明取得済み2.4GHz送信機が付属

・専用ディスプレイスタンド、ランディングパッドが付属

