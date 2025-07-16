¡Ö³¤±î¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é20Ç¯¡Ä3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£¤¢¤¤¡¢42ºÐà¥¤¥Þ¥É¥¤Ã¤Ý¤¤á¥°¥é¥µ¥ó»Ñ¤ËµÓ¸÷¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö20Âå¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤(42)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç·è¤á¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¤Ã¤Ý¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤âÄ©Àï¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È´ã¶À¤Î¿·Ä´¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤òÂ³¤±¡¢¤Û¤«¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ä´ã¶À¤Ç¤½¤ÎÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤Ã¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö20Âå¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÎÉ¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ²á¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¡ºÇ¹â¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï1997Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2005Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö³¤±î¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¼ç±é¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï13Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¸½ºß¡¢3»ù¤ÎÊì¡£