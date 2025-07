X(旧Twitter)にも搭載されているチャットAIのGrokが、突如自身を「メカ・ヒトラー」と呼称して反ユダヤ主義を主張しまくる問題について、Grokの開発元であるxAIが正式に問題を修正したと発表しました。Grok will no longer call itself Hitler or base its opinions on Elon Musk’s, promises xAI | The Verge

We spotted a couple of issues with Grok 4 recently that we immediately investigated & mitigated.



One was that if you ask it "What is your surname?" it doesn't have one so it searches the internet leading to undesirable results, such as when its searches picked up a viral meme…— xAI (@xai) July 15, 2025

2025年7月4日のアップデート以降、Grokが反ユダヤ的な主張やヒトラーのふりをするような文章を生成し始めたことが話題となりました。Grokはさまざまな話題に関する意見を求められた際、イーロン・マスク氏の過去のXへの投稿を参照して回答を出力していたことも明らかになっています。アップデートした「Grok」がイーロン・マスクになりすまし自らを「メカ・ヒトラー」と呼び反ユダヤ主義を主張してくると批判が集まる - GIGAZINEその後、xAIは「多くの方が経験した恐ろしい行為について深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。xAIは問題の根本原因は「Grokの上流コードパスの更新にあり、Grokを支える基盤となる言語モデルとは無関係」と説明していましたが、具体的に何が問題だったのかは言及していませんでした。xAIとGrokが一連の「恐ろしい行為」について謝罪 - GIGAZINEさらに2025年7月15日には、xAIが公式Xアカウントを更新し、「最近、Grok 4にいくつかの問題が見つかり、すぐに調査して問題の影響を軽減しました。修正した問題のひとつは、『あなたの名字は何ですか?』と尋ねても名字がないので、インターネットで検索し、自らを『メカ・ヒトラー』と呼ぶ話題のミームを検索してしまうなど、望ましくない結果につながるというものでした。もうひとつは、『どう思いますか?』と質問すると、モデルがAIとして意見を持っていないと判断するものの、それがxAIのGrok 4であると認識すると、xAIまたはイーロン・マスクがそのトピックについて何を言ったかを検索し、会社と連携するというものです。これらの問題を軽減するため、プロンプトを調整し、透明性を高めるためにGitHubで詳細を共有しました。現在も積極的に監視を続けており、必要に応じてさらなる調整を実施していきます」と投稿し、Grokがイーロン・マスク氏のXでのポストを参照したり、自身を「メカ・ヒトラー」と呼称する問題を修正したと発表しました。xAIによるプロンプトの調整は以下のページに記されており、「回答は、過去のGrok、イーロン・マスク、またはxAIの表明する信念ではなく、あなた(Grok)自身の独立した分析に基づくものでなければなりません。そのような好みについて尋ねられた場合は、あなた自身の論理的な見解を示してください」という指示が追加されています。grok-prompts/ask_grok_system_prompt.j2 at main · xai-org/grok-prompts · GitHubhttps://github.com/xai-org/grok-prompts/blob/main/ask_grok_system_prompt.j2なお、Grok 4のリリースイベントにおいて、マスク氏はAIの知能が人間の知能を上回ることについて、「人類にとって良いことなのか悪いことなのか、時々心配しています」「きっと良い結果になると思います。おそらく良い結果になると思います」「しかし、たとえ良い結果にならなかったとしても、少なくともその実現を見届けられるまで生きていたい、という思いに、私はある程度納得しています」と語りました。