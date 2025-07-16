・ジェイドＧは急反発、第１四半期営業益１５％増で期末に３０円復配へ

・ＡＢＥＪＡが一時Ｓ高、２５年８月期業績予想の上方修正で物色人気化

・エレメンツが大幅反発、ドコモのａｈａｍｏに「ＬＩＱＵＩＤ ｅＫＹＣ」を提供

・グッドパッチが４連騰、初配当実施と第３四半期営業利益の通期計画超過を好感

・ＡＩｉｎｓは３日ぶり反発、ＡＩエージェントなどＡＩの社会実装で人気素地

・ＪＲＣがＳ高カイ気配、８月中間期業績予想及び配当予想を上方修正

・ＪＣＲファはカイ気配切り上げ、アルツハイマー病治療薬開発でアキュメン社と契約締結

・東宝が急反発、投資有価証券売却益計上で２６年２月期最終利益予想を上方修正

・串カツ田中に物色人気集中、１２～５月期営業５割増益で会社側計画を大幅に上回る

・インタライフがカイ気配で切り返し急、３～５月期営業３８％増益で対通期進捗率６６％に



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出所：MINKABU PRESS