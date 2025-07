スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップ新シリーズ「スターバックス DELIGHT ME バニララテ with ほんのりシトラス」を、2025年7月22日(火)から期間限定で発売します。実売価格は219円(税別)。

「スターバックス DELIGHT ME バニララテ with ほんのりシトラス」

記事のポイント 季節に合わせた特別な味わいが楽しめる新シリーズの第一弾は、ほんのりシトラス香るバニララテ。バニラのやわらかい甘みとさっぱりとしたシトラスの香りが夏にピッタリです。

新シリーズ「スターバックス DELIGHT ME」は、季節に合わせた味わいに、スターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えた期間限定の特別なチルドカップで、その季節をもっと楽しめる“DELIGHTなひととき”がコンセプト。

スターバックスが厳選したコーヒー豆を使用したこだわりのラテに、シトラスの香りを合わせたバニララテ。ふんわりとバニラが香るラテの甘い味わいに、ほのかに感じるシトラスの余韻がさわやかな、暑い夏にぴったりの一杯です。

柑橘系のアイスバーやシャーベットと組み合わせると、ひんやりとした感覚とともにシトラスの香りが口いっぱいに広がり、夏らしいクール&リフレッシュ感が楽しめます。

夏の気分が上がるような海辺のバカンス感と、バニララテの贅沢感のある甘さを、青と白を掛け合わせたさわやかな色合いで表現。さらに、シトラスカラーを表現した黄色がアクセントとなり、華やかさを演出しています。

