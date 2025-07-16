¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×©¡äÄÌ²ß´íµ¡¤¬ÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿´Ú¹ñ¼Ò²ñ¡ÄÉÔ¿®¡¦ÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¤Î¡Ö£³ÉÔ¡×¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤¿
¡þÂç´ÚÌ±¹ñ¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×©ÄÌ²ß´íµ¡¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼Ò²ñ¤Ï
¾×·âÅª¤Ê·Ð¸³¤Ï¿´¤Ë½ý¤ò»Ä¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê½ýÀ×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ÔÆ°¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£½¸ÃÄÂÎ¸³¤â¤Þ¤¿¸Ä¿Í¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¡£º£¤Ç¤Ï³±¤ò¤¹¤ì¤Ð¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÄÌ²ß´íµ¡¤Ï¶¯Îõ¤Ê½¸ÃÄÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥¦¥ëÂç³Ø¼Ò²ñÈ¯Å¸¸¦µæ½ê¤¬£²£°£°£´Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬¡ÖÄ¾ÀÜ·Ð¸³¤·¤¿ºÇ¤â¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÄÌ²ß´íµ¡¡×¡Ê£²£¸¡¥£¸¡ó¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤Û¤É¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¾×·âÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤¬¡¢Ä´ºº¤«¤é£·Ç¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿£±£¹£¹£·Ç¯¤ÎÄÌ²ß´íµ¡¤Ï¡¢Ä´ººÅöÇ¯¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖâºÉðîë¡Ê¥Î¡¦¥à¥Ò¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¡×¡Ê£±£µ¡ó¡¢£³°Ì¡Ë¤ä¡¢£²Ç¯Á°¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë£´¶¯¡×¡Ê£±£¹¡ó¡¢£²°Ì¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡££²£°£±£µÇ¯¤Î¥½¥¦¥ëÂç³Ø¥¢¥¸¥¢¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢ÄÌ²ß´íµ¡¡Ê£²£³¡¥£±¡ó¡Ë¤Ï¡Ö¥»¥¦¥©¥ë¹æÄÀË×¡×¡Ê£³£·¡¥£¹¡ó¡¢£²£°£±£´Ç¯È¯À¸¡Ë¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿ÄÌ²ß´íµ¡¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÇ§¼±¤È¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÏÉÔ¿®¡¦ÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö£³ÉÔ¼Ò²ñ¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤¿¡£
¡þÄÌ²ß´íµ¡¸å¡¢À¯ÉÜ¡¦µ¡´Ø¡¦´ë¶È¤Ø¤Î¿®Íê¤¬Êø²õ
¡Ö¤Ê¤¼²æ¡¹¤¬¤³¤Î¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ý¡Ý¡×
µëÎÁ¤Ïºï¤é¤ì¡¢Íø»Ò¤ÏÀã¤À¤ë¤Þ¼°¤ËËÄ¤é¤ß¡¢Å¹¤ÎµÒÂ¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿¦¾ì¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¿Í¤Þ¤Ç¸½¤ì¤¿ÄÌ²ß´íµ¡Åö»þ¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£¶ìÄË¤Î¸¶°ø¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âÍ»¤äÂç´ë¶È¤ÎÉÔÎÉ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÀ¯·ÐÌþÃå¤äÉÔÀµÉåÇÔ¡¢Ê´¾þ·è»»¤Ê¤É¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ïµ¡´Ø¡¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£°£·Ç¯¡¢ÄÌ²ß´íµ¡¤«¤é£±£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¼Ò²ñÈ¯Å¸¸¦µæ½ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¹ñÌ±°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¡Ê¿®Íê¤¹¤ë¡ÜÈó¾ï¤Ë¿®Íê¤¹¤ë¡Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿£¸¡¥£±¡ó¡£À¯ÅÞ¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÄã¤¤£²¡¥£¹¡ó¡¢Âç´ë¶È¤Ï£±£³¡ó¤À¤Ã¤¿¡£À¯¸¢¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ø¤Î·ñÂÕ´¶¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Áº£¤Î£µ£°ºÐÁ°¸å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÀ¯¼£·¹¸þ¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¡£ÄÌ²ß´íµ¡¤ËÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ëÅö»þ¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦À¯¼£³¦¤«¤éÇØ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
ÄÌ²ß´íµ¡°ÊÁ°¤Ï¸ø¶¦µ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þÂå¤ÏÀ¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¹ñ²È¼çÆ³¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÏÀ¯ÉÜ¤ò¿®¤¸¤Æ½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÄÌ²ß´íµ¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ÎÉåÇÔ¤äÂç´ë¶È¤Î¥â¥é¥ë¥Ï¥¶¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙÀ®Ä¹¤ÎÃæ¤Î¹õ¤¤±Æ¤¬É½¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿¿®Íê¤Ï¡¢¸¢°Ò¤òÊø²õ¤µ¤»¤¿¡££±£¹£¸£·Ç¯¤ÎÌ±¼ç²½±¿Æ°¤¬¸¢°Ò¼çµÁÅª¸¢ÎÏ¤ò²òÂÎ¤·¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄÌ²ß´íµ¡¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦âºÉðîë¸µÂçÅýÎÎ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÀµÅö¤ÊÀ©ÅÙÅª¸¢°Ò¤Þ¤ÇÊø²õ¤µ¤»¤¿¡£
ÀÇÀ©ÅÙ¤äÍ½»»±¿ÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®¤âº¬¶¯¤¤¡££²£°£±£·Ç¯É®¼Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿°ìÈÌ¿Í¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë£µ£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö¡ÊÀÇ¶â¤ò¡Ë½Ð¤»¤Ð²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¯¡ÄÀÎ¤ß¤¿¤¤¤ËÇÏ¼¯ÀµÄ¾¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡þ¸øÌ³°÷¡¦°å»Õ»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»ä¶µ°é¤¬³ÈÂç
ÄÌ²ß´íµ¡°ÊÁ°¤Ï´õË¾¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤Ïº£Æü¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£¹£¶£°Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é£³£°Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿À®Ä¹¤Î¡È²Ì¼Â¡É¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·ÄÌ²ß´íµ¡¤Ï´õË¾¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¡¢ÉÔ°Â¤ò°é¤Æ¤¿¡£¡ÖÀ°Íý²ò¸Û¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¹¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ÆÍÁ³¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£±£·Ç¯´Ú¹ñ³«È¯¸¦µæ±¡¡Ê£Ë£Ä£É¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î£³£¹¡¥£·¡ó¤¬¡ÖËÜ¿Í¡¦¿Æ¡¦·»Äï¤Î¼º¿¦¤äÅÝ»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÂç´ë¶È¤ÏÄÙ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤Ï¾Ã¤¨¡¢Âç´ë¶È¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÝ»º¤·¤¿¡£ÀäÂÐ°ÂÁ´¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô¤Ç¤¹¤é¿¦°÷¤¬¼¡¡¹¤È²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é²êÀ¸¤¨¤¿ÉÔ°Â¤Ï¡¢°ÂÄê¤òÄÉµá¤¹¤ë¿´Íý¤ò¶ËÅÙ¤Ë»É·ã¤·¤¿¡£µá¿¦¼Ô¤Ï¸øÌ³°÷¤ä¸ø´ë¶È¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤·¤¿¡£°åÂç¤ä¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ»Ö¸þ¤â¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¥½¥¦¥ëÂç³Ø¡¦¹âÎï¡Ê¥³¥ê¥ç¡ËÂç³Ø¡¦±äÀ¤¡Ê¥è¥ó¥»¡ËÂç³Ø¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö£Ó£Ë£Ù¡×Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Æþ»î¤Ï¡¢Àµ²ò¤òÅö¤Æ¤ëÀè¼è¤ê³Ø½¬¤Î¶¥Áè¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¸ø¶µ°é¤Î¶õÆ¶²½¤È»ä¶µ°é¤ÎËÄÄ¥¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°ÌÃÖºâ¶¥Áè¡×¡Ê¸å½Ò¤ÎÍÑ¸ìÀâÌÀ¤ò»²¾È¡Ë¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÉÔ°Â¤Ï²ÈÂ²´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï·ëº§¤ä½Ð»º¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤µ¤¨¤â·ÐºÑÅª¥ê¥¹¥¯¤È¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤¿¸å¡¢¤¤¤Ä½±¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤·ÐºÑÅªÉÔ¹¬¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¹âÎð¤Î¿Æ¤òÉÞÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤ÎÇÈ¤Ç´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ô¶µÎÑÍý¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Æ¤È»Ò¤òÊ¬ÃÇ¤µ¤»¤¿¡££±£¹£¹£¶Ç¯¤Î¼Ò²ñÈ¯Å¸¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤Ï¿Æ¤òÉÞÍÜ¤¹¤Ù¤µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬£¶£·¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£°£·Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï£²£°¡¥£±¡ó¡ÊÂ¿¾¯ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÉÞÍÜ¤¹¤Ù¤¡Ë¤Ë·ã¸º¤·¤¿¡££²£°£±£·Ç¯¡¢É®¼Ô¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬²ñ¤Ã¤¿¤¢¤ë£µ£°Âå¤Î½÷À¤Ï¡Ö»ä¤ÎÌ¼¤Ï¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¡ØÊì¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç²¿¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ï·¸åÊ¡»ã¤Î£³ËÜÃì¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ÈÂ²¡¦ÊÝ¸±¡¦À¯ÉÜ¡×¤Î¤¦¤Á¡¢²ÈÂ²¤ÎÌò³ä¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾Ã¤¨¤¿¡£¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤Ù¤À¯ÉÜ¤Î¸ø¶¦Ê¡»ã¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤À¡£
²áÅÙ¤ÊÃÏ°Ì¶¥Áè¤È¶ËÃ¼¤ÊÉÔ°Â¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ò¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ«Ýµ¤Ê¹ñ¡×¡ÊÊÆ¹ñºî²È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥½¥ó¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«»¦Î¨¤ÏÄÌ²ß´íµ¡°Ê¹ßÁý²Ã¤·¡¢¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤Ï£Ï£Å£Ã£Ä²ÃÌÁ¹ñ¤Î¤¦¤Á¼«»¦Î¨£±°Ì¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¼«»¦Î¨¤Ï£Ï£Å£Ã£ÄÊ¿¶Ñ¤Î£³ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¡þ³¬ÁØ´Ö¤Î°ÜÆ°¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêÂÐÅªÇíÃ¥´¶¤¬ÁýÂç
°µ½ÌÀ®Ä¹´ü¤Ë¹ñÌ±¤Ï¡ÖËþÄ¬¸ú²Ì¡×¤òµý¼õ¤·¤¿¡£ËþÄ¬¤¬Âç·¿Á¥¤â¾®·¿Á¥¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¿å¾å¤ËÉâ¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤ËÀ®Ä¹¤Î²¸·Ã¤¬¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Âç´ë¶È¤ÎÊó½·¤òÍÞÀ©¤·¤¿À¯ÉÜ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÄÌ²ß´íµ¡¤ò·Ð¤Æ¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤³¤È¤ò»Ô¾ì¤ËÇ¤¤»¡¢À¯ÉÜ¤Ï²ðÆþ¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤»¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ê£É£Í£Æ¡Ë¤ÎÍ×µá¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¥Áè¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÂç´ë¶È¤Ï¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÄÂ¶â¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤äÈóÀµµ¬¿¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÆóÂçÏ«ÁÈ¤ÏÂç´ë¶È¤ÎÀµ¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ò¼é¤ê¡¢ÄÂ¶â³Êº¹¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£¸½ºß¡¢Ï«ÁÈ¤Î¤¢¤ëÂç´ë¶È¤ÎÀµµ¬¿¦¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ò£±£°£°¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï«ÁÈ¤Î¤Ê¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤äÈóÀµµ¬¿¦¤Ï£´£°¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¡Ö£±£²ÂÐ£¸£¸¼Ò²ñ¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡££±£²ÂÐ£¸£¸¤È¤Ï¡¢Âç´ë¶ÈÀµµ¬¿¦Ï«Æ¯¼Ô¤ÈÃæ¾®¡¦ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Î³ä¹ç¤ò»Ø¤¹¡£
³¬ÁØ°ÜÆ°¤Ï¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê£±£²ÂÐ£¸£¸¤Î¤¦¤Á£¸£¸¤ÏÁêÂÐÅªÇíÃ¥´¶¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í¡¹¤Î´Ö¤ËÄü¤á¤¬¹¤¬¤ê¡¢³¬ÁØÅª¼«¿®¤âÄã²¼¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Ãæ»ºÁØ¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï¡¢£±£¹£¸£¹Ç¯¤Ë¤Ï£·£µ¡ó¡Ê´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×Ä´ºº¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Ë¤Ï£²£°¡ó¡Ê´Ú¹ñ¼Ò²ñ³Ø²ñÄ´ºº¡Ë¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡þÄÌ²ß´íµ¡¤Î½ý¤òÌþ¤½¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬É¬Í×
£±¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¹ñÌ±½êÆÀ¤¬ÆüËÜ¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤ÉË¤«¤Ê¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¡¢ÉÔ¿®¡¦ÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«»¦Î¨¤ÏºÇ¹â¡¢½ÐÀ¸Î¨¤ÏºÇÄã¤À¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÖË¤«¤µ¤ÎµÕÀâ¡×¤À¡£¡ÖÌµº¹ÊÌÀ®Ä¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡×¤¬É¬Í×¤À¡£À¯ÉÜ¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ï£Å£Ã£Ä¡Ë¤Ï¡Ö£Ç£Ä£Ð¤òÄ¶¤¨¤í¡×¤È½õ¸À¤¹¤ë¡££Ï£Å£Ã£Ä½ô¹ñ¤ÎÃæ¤Ç·ÐºÑÀ®ÀÓ¤Ï¾å°Ì·÷¤À¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ÏºÇ²¼°Ì·÷¤Î´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄËÎõ¤Ê»ØÅ¦¤À¡£
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°Í½»»¡×¤Ï¼¨º¶Åª¤À¡£À¯ÉÜ¤Ï¹ñÌ±¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¹â¤á¡¢ÉÔÀµÉåÇÔ¤ò¸º¤é¤·¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¤Î·ò¹¯¤ò¶¦¤Ë´ÉÍý¤·¡¢¸ÛÍÑÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤À¡£¸ÉÆÈ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢À¸³èËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤â¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÌÜÉ¸¤ò»ØÉ¸²½¤·¡¢Í½»»¤¬¤É¤ì¤À¤±»ØÉ¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤«¤ò¾Ü¤·¤¯ÅÀ¸¡¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¤âÎã¤¨¤Ð¡¢Âç¡¦Ãæ¾®´ë¶È´Ö¤ÎÄÂ¶â³Êº¹½Ì¾®¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÉ¸¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ËÍ½»»¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£ÄÌ²ß´íµ¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¡¢¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë½ý¤ò¤Õ¤µ¤®¡¢Ìþ¤¹¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤¬ÀÚ¼Â¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢ª°ÌÃÖºâ¡Ê£ð£ï£ó£é£ô£é£ï£î£é£î£ç¡¡£ç£ï£ï£ä£ó¡Ë¡á¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤òÂ¾¿Í¤È¶èÊÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÎÉ¤¤¿¦¾ì¡¢ÎÉ¤¤³Ø¹»¡¢ÎÉ¤¤½»´Ä¶¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¡£
¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ë¡¿¥½¥¦¥ëÂç³Ø¼Ò²ñ³Ø²Ê¶µ¼ø