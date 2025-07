yuzenが、シングル「微熱」をリリースした。 本楽曲は、デモ音源がSNSに投稿されるやいなや話題となった配信デビュー曲だ。切なくも爽やかなバンドサウンドに、熱を感じさせる言葉が添えられており、耳なじみの良いサウンドがどこか懐かしさを感じさせる一曲に仕上がっているという。 Filter Projectのオフィシャルプレイリストでは、これまでにプロジェクトからリリースされた全楽曲を聴くことができるので合わせてチェックしてほしい。 ◆ ◆ ◆ ◾️yuzen コメントこの人生が終わっても、来世でまた君と恋がしたい。」歌詞には入らなかったこの言葉から生まれた曲。恋をすると体温が上がる。そんな微熱が2人ずっと続いていきますように。そしてこの曲を聴いたあなたの心まで温まりますように。 ◆ ◆ ◆ ◾️新曲「微熱」配信URL:https://yuzen.lnk.to/binetsu 作詞・作曲:yuzen 編曲:yuzen, 石河尚修 関連リンク ◆yuzen オフィシャルリンク◆yuzen オフィシャルX◆yuzen オフィシャルInstagram◆yuzen オフィシャルYouTubeチャンネル◆yuzen オフィシャルTikTok

