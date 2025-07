◆すみれ、誕生日パーティーでのグラマラスドレス姿披露

【モデルプレス=2025/07/16】モデルのすみれが16日、自身のInstagramを更新。誕生日パーティーでの華やかなワンショルダードレス姿を公開し、反響が寄せられている。すみれは「Thank you for all the birthday messages and love!」と誕生日のお祝いメッセージへの感謝を表現。「本当に幸せものだぁ」とコメントしながら、美しいスタイルが際立つシルバーのワンショルダードレスに身を包んだ姿を公開している。

写真では誕生日ケーキを手に持ちながら、「HAPPY BIRTHDAY」のバルーンに囲まれた華やかなパーティーの様子が写されており、モデルのローラ、アンミカ、河北麻友子、野崎萌香、歌手のCrystal Kay、Emi Meyerに囲まれたバースデーショットも公開している。この投稿に、ファンからは「ドレス姿が美しい」「誕生日おめでとう」「スタイル抜群」「華やかなパーティー」「笑顔が素敵」といったコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】