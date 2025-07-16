「名探偵コナン」が表紙を飾る「週刊少年サンデー 33号」本日発売！福田ルミカさんが巻頭グラビアに登場
【週刊少年サンデー 2025年33号】 7月16日 発売 価格：380円
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小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年33号」を本日7月16日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙には「名探偵コナン」が登場。巻頭グラビアにはサンデー初登場となる福田ルミカさんが登場する。
また巻頭カラーには壱原ちぐさ氏による「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー」（監修：宝生流二十代宗家 宝生和英）が掲載されるほか、センターカラーにはコノシマルカ氏の「写らナイんです」、「みずぽろ」（原作：一色美穂氏/作画：水口尚樹氏）がそれぞれ掲載される。
少年サンデー33号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) July 15, 2025
・表紙＆新章開幕![#名探偵コナン]
・初登場!巻頭グラビア[#福田ルミカ]さん!
・巻頭カラー![#シテの花]&舞台裏通信記事!
・大人気御礼Cカラー![#写らナイんです]
・ #次マン 2年連続ノミネート記念Cカラー![#みずぽろ]https://t.co/sq7tIrJKNW pic.twitter.com/ZOInly5bTc
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