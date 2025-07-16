【週刊少年サンデー 2025年33号】 7月16日 発売 価格：380円

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　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年33号」を本日7月16日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙には「名探偵コナン」が登場。巻頭グラビアにはサンデー初登場となる福田ルミカさんが登場する。

　また巻頭カラーには壱原ちぐさ氏による「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー」（監修：宝生流二十代宗家 宝生和英）が掲載されるほか、センターカラーにはコノシマルカ氏の「写らナイんです」、「みずぽろ」（原作：一色美穂氏/作画：水口尚樹氏）がそれぞれ掲載される。

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