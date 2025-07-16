¥¤¥ë ¥Ó¥¾¥ó¥Æ¤ÎºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢³×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤ëÁ´34·¿ÅÐ¾ì
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§È¯¤Î¥ì¥¶ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¤¥ë ¥Ó¥¾¥ó¥Æ¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÈNEW MODEL¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÁÅý¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Á´34·¿¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢²£Ä¹¥Èー¥È¤ä¥®¥ã¥¶ー¥·¥ç¥ë¥Àー¤Ê¤É¤Î¿·¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¥Ú¥¢¤Ç»È¤¨¤ë¥ー¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´¤â¡£¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¥¹¥âー¥ë¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢½©¤ÎÁõ¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë°ïÉÊ¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤ÄºÇ¿·¥Ð¥Ã¥°
2025Ç¯½©¤Î¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É±ð¤¬Áý¤¹¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥¿¥ó¥Ë¥ó¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¡£
Hand Bag
Shoulder Bag
Crossbody Bag
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿²£Ä¹¥Èー¥È¡Ê69,300±ß¡Ë¤ä¡¢¥®¥ã¥¶ー¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡Ê28,600±ß¡Ë¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ÁÇºà¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡Ê79,200±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä17·¿¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Crossbody Bag
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²Ã¹©¥ì¥¶ー¤ò»È¤Ã¤¿¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°¡£½©¤é¤·¤¤¥¹¥¨ー¥ÉÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥±¥Ã¥È¤ä¥Èー¥È¤âÅÐ¾ì¤·¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÎÉþ´¶³Ð¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¿åÃå¤¬ÏÃÂê¡ªºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯♡
µ¡Ç½¤âÍ·¤Ó¿´¤â♡¥¹¥âー¥ë¥ì¥¶ー
Wallet
Key Case
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥âー¥ë¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥«ー¥É¼ýÇ¼¤¬½¼¼Â¤·¤¿Æó¤ÄÀÞ¤ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ê44,000±ß¡Ë¤ä¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Þー¥È¥ー¥±ー¥¹¡Ê33,000±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦Á´12·¿¤¬ÅÐ¾ì¡£
Key Ring
Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¡È¤Ä¤Ê¤²¤Æ»È¤¨¤ë¡É¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë·¿¥ー¥ê¥ó¥°¡Ê8,800±ß¡Ë¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
²Á³ÊÂÓ¤Ï¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤¬29,700～49,500±ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¥ì¥¶ー¾®Êª¤Ï8,800～37,400±ß¤ÈÉý¹¤¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
½©¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢¥ì¥¶ー¤ÇÁõ¤¤¤ò°ì¿·
¥¤¥ë ¥Ó¥¾¥ó¥Æ¤Î2025Ç¯½©¡ÈNEW MODEL¡É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°17·¿¡¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È5·¿¡¢¥¹¥âー¥ë¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º12·¿¤ÎÁ´34·¿¤ÇÅ¸³«¡£
Á´¹ñ¤Î¥¤¥ë ¥Ó¥¾¥ó¥Æ¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤³¤Î½©¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¥ì¥¶ー¤ËÂ÷¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©