スカパラ“VS.シリーズ”で稲葉浩志とコラボ！「まだ夢の中にいるような気持ちです」（谷中敦）

■「私、このたび東京スカパラダイスオーケストラに加入することになりました(笑)」(稲葉浩志)

東京スカパラダイスオーケストラが“VS.シリーズ”初となるシングルパッケージを9月3日にリリースすることが決定し、ゲストアーティストにB’zの稲葉浩志を迎えることが発表された。

“VS.シリーズ”(ヴァーサス・シリーズ)とは「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプトを掲げ、これまでのようにボーカリストを招くfeat.の形でのコラボではない新シリーズ。これまでに第1弾VS. ALI、第2弾VS. Chevon、第3弾VS. TK(凛として時雨)を迎えて制作され、「VS. 稲葉浩志」は第4弾としてリリースされる。

スカパラが奏でる“トーキョースカ”サウンドと、稲葉浩志の圧倒的な歌唱力と表現力が対峙した時どんな闘い(VS)を見せるのか。続報を楽しみに待とう。

なお、CDシングルは【CD+Blu-ray盤】、【CD only盤】の2形態でリリースされ、CD収録曲は「Action (VS. 稲葉浩志)」と「タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)」と、稲葉浩志をコラボアーティストとして迎えた楽曲が2曲収録される。Blu-rayには「Action (VS. 稲葉浩志)」のMVも収録。VS.シリーズ”では2曲収録も初となる。

各店舗ごとの購入者特典も公開された。リリースされる2形態のうち自分の好みに合うものを気になる店舗でチェックしよう。

リリース情報

2025.09.03 ON SALE

SINGLE「Action (VS. 稲葉浩志)」

東京スカパラダイスオーケストラ OFFICIAL SITE

https://tokyoska.net/

B’z OFFICIAL SITE

https://bz-vermillion.com