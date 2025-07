LE SSERAFIMの日本4thシングル「DIFFERENT」タイトル曲のカバーチャレンジが話題だ。こっちのけんと、HYの仲宗根泉、Crystal Kay、Da-iCEの花村想太が、それぞれSNSを通じて「DIFFERENT」のカバー映像を公開している。 先ごろLE SSERAFIMと音楽番組で共演したマルチクリエイターのこっちのけんとは、“声だけでDIFFERENT”と題して、その名の通り声だけでアレンジした「DIFFERENT」のカバー映像を公開。 先ごろ音楽イベントで共演したHYの仲宗根泉(Key, Vo)は、沖縄撮影による「DIFFERENT」カバー映像を公開した。 今回のカバーチャレンジを通じてLE SSERAFIMメンバーと初対面を果たしたCrystal Kayは、独自アレンジでアカペラ歌唱したカバー映像を公開。 2024年末の『第66回 輝く!日本レコード大賞』や『第75回NHK紅白歌合戦』にLE SSERAFIMと共に出演したDa-iCEの花村想太は、ピアノ生演奏でアレンジを加えて「DIFFERENT」のカバーを披露した。 日本4thシングル「DIFFERENT」のタイトル曲は、LE SSERAFIMが初めて挑戦するディスコファンクチューンだ。グルーヴィなビートとファンキーなベース、思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなメロディが調和し、クールでありながらワクワクするような雰囲気を感じさせる。 さらに「DIFFERENT」は、“グローバルスケール”の制作陣も注目を集めた。アリアナ・グランデの「thank u, next」、ジャスティン・ビーバーの「Holy ft. Chance The Rapper」といった数多くのヒット曲を輩出したトミー・ブラウンをはじめとする世界的作家陣がクレジットに名を連ねている。日本アーティストたちによるカバーチャレンジを通して、楽曲の話題性がより加速化している。 以下に、カバー映像を公開した各アーティストのコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 【こっちのけんと】こっちのけんとです!LE SSERAFIMさん!!!日本4thシングル ‘DIFFERENT’リリースおめでとうございます!!そしてリリースしていただきありがとうございます!!この曲めっちゃ大好きです!!ほんまです!!以前初めて直接お会いさせていただいた際に、んもぉそれはそれは気さくに話しかけてくださってありがとうございました。幸せ者です!そんな感謝の気持ちをこめて今回’DIFFERENT’を声だけでカバーさせていただきました。力を貯めるようなベースラインの上で心地よく開くトランペットの音と、達観したボーカルの静かな力強さがこの楽曲の魅力だと感じております!全パートを耳でコピーしていく作業がとても楽しく、ボーカルメロディーのラストも普通じゃない遊びがあり、聴けば聴くほどどハマりしていきました。これからもLE SSERAFIMさんのご活躍をとても楽しみに応援しております! ◆ ◆ ◆ 【仲宗根泉(HY)】<Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”>でご一緒して、その時はSNSでもコラボさせていただきましてありがとうございました!今回、沖縄で歌ってみました!今度はぜひLE SSERAFIMのみなさん、沖縄に遊びに来てください!<HY SKY Fes>にもぜひ!! ◆ ◆ ◆ 【Crystal Kay】個性を持った色んな人が世界にいる中で違いをポジティブにプッシュしてくれるファンキーなダンスナンバーで好きです!実際にお会いすることも出来てめちゃくちゃ可愛いかった〜!今回わたしなりの「DIFFERENT」チャレンジにしました。是非チェックしてください! ◆ ◆ ◆ 【花村想太(Da-iCE)】 ◆ ◆ ◆ (P)&(C) SOURCE MUSIC ■日本4thシングル「DIFFERENT」2025年6月24日(火)発売販売リンク:https://lesserafim.lnk.to/different_jpPR配信リンク:https://lesserafim.lnk.to/different_dgWE ▼CD全10形態【初回限定盤A】TYCT-39283 2,200円(税込)・CD (1枚)・フォトブック (60P)・リリックブック (4P)・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種・ユニットフォトカード (1枚) […]

