¡ÈÃÑ¤¸¤é¤¤¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¤È¤¤Á¤ã¤ó¡¢¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈþ¥Ü¥Ç¥£ßÚÎö¡¡¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¤Ç¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÀè¹Ô¸ø³«
¡¡¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ëÆ°²è¡É¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡¢°Ê¹ß¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÊ¨¤«¤»Â³¤±¤ë¿Íµ¤TikToker¡¦¤È¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢15ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£8·î29ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿¬¤¢¤é¤ï¡ª¤È¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¸å¤í¤«¤é
¡¡¡ÖÂæÏÑ¤Ç¥¢¥¢¥Á¥Á!!¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤È¤¤¤¦°Û¹ñ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤«¤ÄÌîÀÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£Æü¤¬Íî¤Á¤ÆÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÁÇ´é¤Î°ìÌÌ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¤È¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢»¨»ï¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÇÏÃÂê¤òÀÊ´¬¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤È¤¤Á¤ã¤ó¤È¡ß¡ß¤¬¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Â³¤¯2nd¼Ì¿¿½¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Áá¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢°¦¤¤ç¤¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï100Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢O2¤ÎÆî¤ß¤æ¤«¤¬¾þ¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¤Ë¤ÏH¥«¥Ã¥×¤Î¡È¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤·Ï¡É¥°¥é¥É¥ë¡¦¥È¥í¤¿¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿¬¤¢¤é¤ï¡ª¤È¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¸å¤í¤«¤é
¡¡¡ÖÂæÏÑ¤Ç¥¢¥¢¥Á¥Á!!¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤È¤¤¤¦°Û¹ñ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤«¤ÄÌîÀÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£Æü¤¬Íî¤Á¤ÆÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÁÇ´é¤Î°ìÌÌ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢O2¤ÎÆî¤ß¤æ¤«¤¬¾þ¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¤Ë¤ÏH¥«¥Ã¥×¤Î¡È¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤·Ï¡É¥°¥é¥É¥ë¡¦¥È¥í¤¿¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£