¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÍÆÀÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥óU¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤«¡¡°ÜÀÒ¼Â¸½¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤¬É¬Í×¤Ë
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£²Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØtalkSPORT¡Ù¤Î¥Ù¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥óU¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎU-19½Ð¿È¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï2022Ç¯7·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¤Î2023Ç¯7·î¤Ë¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï·èÄêµ¡¤òÆ¨¤¹¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï31»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢14¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ºòµ¨¤â²ø²æ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°30»î¹ç¤Ç10¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºòµ¨¤Î½ªÈ×Àï¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ä¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥´Àï¤Ç¤Î·ÚÎ¨¤Ê°ìÈ¯Âà¾ì¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÂàÃÄ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²Æ¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÀèÀ©— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) January 14, 2025
Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥Þ¡¼
¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2ÀïÏ¢È¯
º£µ¨14¥´¡¼¥ëÌÜ
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè21Àá #¥Á¥§¥ë¥·¡¼ v #¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹
https://t.co/IQcfgHPywb pic.twitter.com/tia6hKGhO2