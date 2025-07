声優でアーティストの内田彩が、7月23日の誕生日に発売するアーティストデビュー10周年記念アルバム『Re:birthday』に先駆け、このほど新曲『fuwari』の先行配信を開始した。 『fuwari』は、内田さんの初期の楽曲で作詞を手掛けた中村彼方氏と、作曲家の松坂康司氏による新曲。17日にはリリックビデオの公開も予定されている。 10周年記念アルバム『Re:birthday』は、新録曲6曲に加

