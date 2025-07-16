１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．５２ドル（－０．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３３６．７ドル（－２２．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７８３．４セント（－６２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．００セント（－３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０１．２５セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９５．００セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．７０（－０．６９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６６．５２ドル（－０．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３３６．７ドル（－２２．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７８３．４セント（－６２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．００セント（－３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０１．２５セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９５．００セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．７０（－０．６９）
出所：MINKABU PRESS