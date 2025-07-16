・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６６．５２ドル（－０．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３３６．７ドル（－２２．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３７８３．４セント（－６２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３８．００セント（－３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０１．２５セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９９５．００セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．７０（－０．６９）

出所：MINKABU PRESS