「wear the pants」の意味は？そのまま訳しても意味が通じません！【1分英会話】

正解は「家庭の主導権を持つ」でした!

昔はズボンを履いていたのは男性だけで、家庭の主導権も男性にありました。

ここから「ズボンを履いている者」=「家庭の主導権を持っている」という表現が生まれたそう。

「Don't be fooled by Marie's sweet face and manners; she wears the pants in her house.」

(マリーのやさしい顔や振る舞いに騙されないでください。家では彼女が実権を握っています)