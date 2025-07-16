¡Öµ×¡¹¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¡×°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¦¾¾¤¿¤«»Ò¤ò¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¿ùÌîÍÚÎ¼¤Î¡È°¦¤µ¤ìÎÏ¡É
¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡ÖÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÀèÇÚÇÐÍ¥¤é¤¬¸ý¡¹¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ùÌîÍÚÎ¼¡£14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù(7·î17Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÌÚÍË21:00¡Á)¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¿ùÌîÍÚÎ¼
¡û°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¾¾¤¿¤«»Ò¤ËÅÏ¤·¤¿¡È¿ä¤·¡É¤ÎDVD
ÂçÀÐÀÅ»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±ºî¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢¿ùÌî¤Î¤Û¤«¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¤¬ÅÐÃÅ¡£¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº(°¤Éô)¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¦ÎëÌÚ¥Í¥ë¥é(¾¾)¤ÈÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹ËÜºî¤Ç¡¢¡È¸°¤ò°®¤ëÃË¡É¤È¤·¤Æ¿ùÌî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õÀîÎµ»Ê¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿Â¸ºß¤À¡£
¤½¤ó¤Ê½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÃ´¤¦¿ùÌî¤À¤¬¡¢²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤«¤éÁá¤¯¤â¡ÈÁÇ¡É¤Î°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï!¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò2²ó¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¡¢º£²ó¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë°¤Éô¤â¡ÖÉ¬¤º¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï!¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Ê¿ùÌî¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÌ¤ÎÏÃÂê¤Ç°¤Éô¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¡È¿ä¤·¡É»ö¾ð¡£
¡Öº£²ó¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¾¾¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤º¡È¿ä¤·¡É¤ÎDVD¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø°ëÉô°ëÊ¼±ÒÊª¸ì¡ÁÉâÀ¤¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¼Â¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¼ç±é¤Ï¿ùÌî¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡È°ëÊ¼±Ò¥Ö¡¼¥à¡É¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ÎDVD¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾¾¤â¡¢¡Öµ×¡¹¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤Æ(¾Ð)¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ! Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÀä»¿¡£
¤À¤¬¡¢Åö¤Î¿ùÌî¤Ï¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï·ù¤Ç·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£¾¾¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê¤êÊÑ¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¸½¾ì¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤ï¤¡¡¢¤½¤ìËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÆæ¤òÈë¤á¤¿¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¤½¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¿ùÌî¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º°¤Éô¡¦¾¾¤éÀèÇÚÇÐÍ¥¤ò¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢¿ùÌî¤Î¡È°¦¤µ¤ìÎÏ¡É¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¿ùÌîÍÚÎ¼¤Î°§»¢¤Ë¾Ð´é¤ò¤³¤Ü¤¹°¤Éô¥µ¥À¥ò(º¸)¡¢¾¾¤¿¤«»Ò
´ÑµÒ¤«¤é¤Î´°À®¤Ë¾È¤ì¤ë¿ùÌîÍÚÎ¼
ÀèÇÚÇÐÍ¥¤é¤¬¸ý¡¹¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ùÌîÍÚÎ¼¡£14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù(7·î17Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÌÚÍË21:00¡Á)¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¿ùÌîÍÚÎ¼
¡û°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¾¾¤¿¤«»Ò¤ËÅÏ¤·¤¿¡È¿ä¤·¡É¤ÎDVD
ÂçÀÐÀÅ»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±ºî¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢¿ùÌî¤Î¤Û¤«¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¤¬ÅÐÃÅ¡£¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº(°¤Éô)¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¦ÎëÌÚ¥Í¥ë¥é(¾¾)¤ÈÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹ËÜºî¤Ç¡¢¡È¸°¤ò°®¤ëÃË¡É¤È¤·¤Æ¿ùÌî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õÀîÎµ»Ê¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿Â¸ºß¤À¡£
°ìÊý¡¢ÊÌ¤ÎÏÃÂê¤Ç°¤Éô¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¡È¿ä¤·¡É»ö¾ð¡£
¡Öº£²ó¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¾¾¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤º¡È¿ä¤·¡É¤ÎDVD¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø°ëÉô°ëÊ¼±ÒÊª¸ì¡ÁÉâÀ¤¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¼Â¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¼ç±é¤Ï¿ùÌî¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡È°ëÊ¼±Ò¥Ö¡¼¥à¡É¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ÎDVD¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾¾¤â¡¢¡Öµ×¡¹¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤Æ(¾Ð)¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ! Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÀä»¿¡£
¤À¤¬¡¢Åö¤Î¿ùÌî¤Ï¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï·ù¤Ç·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£¾¾¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê¤êÊÑ¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¸½¾ì¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤ï¤¡¡¢¤½¤ìËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÆæ¤òÈë¤á¤¿¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¤½¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¿ùÌî¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º°¤Éô¡¦¾¾¤éÀèÇÚÇÐÍ¥¤ò¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢¿ùÌî¤Î¡È°¦¤µ¤ìÎÏ¡É¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¿ùÌîÍÚÎ¼¤Î°§»¢¤Ë¾Ð´é¤ò¤³¤Ü¤¹°¤Éô¥µ¥À¥ò(º¸)¡¢¾¾¤¿¤«»Ò
´ÑµÒ¤«¤é¤Î´°À®¤Ë¾È¤ì¤ë¿ùÌîÍÚÎ¼