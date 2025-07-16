１６日の主なマーケットイベント １６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ ユーロ・貿易収支

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・卸売物価指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・バーＦＲＢ理事が講演



○決算発表・新規上場など



決算発表：八洲電機<3153>

※海外企業決算発表：モルガン・スタンレー，ゴールドマン・サックス，バンク・オブ・アメリカ，ジョンソン・エンド・ジョンソンほか



出所：MINKABU PRESS