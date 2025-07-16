１６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・貿易収支
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・卸売物価指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：００ 米・バーＦＲＢ理事が講演
○決算発表・新規上場など
決算発表：八洲電機<3153>
※海外企業決算発表：モルガン・スタンレー，ゴールドマン・サックス，バンク・オブ・アメリカ，ジョンソン・エンド・ジョンソンほか
出所：MINKABU PRESS
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・貿易収支
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・卸売物価指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：００ 米・バーＦＲＢ理事が講演
○決算発表・新規上場など
決算発表：八洲電機<3153>
※海外企業決算発表：モルガン・スタンレー，ゴールドマン・サックス，バンク・オブ・アメリカ，ジョンソン・エンド・ジョンソンほか
出所：MINKABU PRESS