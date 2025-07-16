¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¸ÉÆÈ¤ÎÍ×ºÉ¡¢·ë¾½¤ÏÁ´¤Æ¼ù»éÀ½¡ÖÅì³¤´ß¤Î¼ù»é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇã¤¤Àê¤á¤¿¡× ¨¡ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë6¥ö·î¡¢·úÀß¤Ë16½µ´Ö
¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Î±Ç²èÂè1ÃÆ¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó´ÆÆÄ¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êCG¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Â¼Ì¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢É¹¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ÉÆÈ¤ÎÍ×ºÉ¡×¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¼ÂÊª¤Î¥»¥Ã¥È¤¬À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¤Ë¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥Ù¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥ë¤¬¡Ö¸ÉÆÈ¤ÎÍ×ºÉ¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¡È¶Ë¡É°ÅÞ¡¢½¸·ë¡Ù¡Ê2021¡Ë¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡§VOLUME 3¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¬¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥ß¥Ã¥¯¥ë¤À¤¬¡¢ºÇ¤âÄ©ÀïÅª¤Ê¥»¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥É¥ÊーÈÇ¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1978¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥éー¥¯¡¦¥±¥ó¥È¤¬ÎÐ¿§¤Ëµ±¤¯·ë¾½¤òÀã¤ÎÃæ¤ËÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢·ë¾½¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÉ¹¤ÎÍ×ºÉ¤¬»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ã¥¯¥ë¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ë¥ª¥Þー¥¸¥å¤òÊû¤²¤Ä¤Ä¡¢´ÑµÒ¤òËþÂ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¤ÎÍ×ºÉ¡×¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Ï¡¢Áá¤¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤¬°¦¸¤¥¯¥ê¥×¥È¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¤È¡¢Àã¸¶¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡Ö¸ÉÆÈ¤ÎÍ×ºÉ¡×¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¨¡¨¡¤³¤Î¥·ー¥ó¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ë¤¢¤ë¥¹¥ô¥¡ー¥ë¥Ð¥ë½ôÅç¡£³°´Ñ¤ò¹½À®¤¹¤ë242¤â¤Î·ë¾½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢CG¤ÏÃÏÃæ¤«¤é¸½¤ì¤ëÆ°¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¤¿¤á¤À¤±¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·ë¾½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ù»é¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¥ß¥Ã¥¯¥ë¤¬¡Ö2023Ç¯¤ËÅì³¤´ß¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ù»é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇã¤¤Àê¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÊªÎÌ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖCG¤Ç¥»¥Ã¥È¤òºî¤ë¤è¤ê¤Ï°Â¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í×ºÉÆâÉô¤Î¾²¤ä·ë¾½¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡Ê·×´ïÈ×¡Ë¤Ê¤É¤â¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÊª¤¬À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¤Î´°À®¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë6¥ö·î¡¢·úÀß¤Ë16½µ´Ö¡£±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤ò¾þ¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¨¤¶¤ëÁÏÂ¤¤ÈÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
Source: